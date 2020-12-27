Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Навіщо чилійцям валіза в новорічну ніч? / 27.12.2020 11:05
27.12.2020 11:05
Поділитися

Навіщо чилійцям валіза в новорічну ніч?


Українці за кордоном: як в Чилі святкують Новий Рік.

Знамениті вина та гірськолижні курорти влітку – все це про країну з перчиком, про маловідоме українцям Чилі. Сьогодні ми дізнаємося трохи більше про нього завдяки Тетяні, яка живе в Чилі вже три роки.

Новий Рік в купальнику

Головна відмінність українських та чилійських новорічних свят в тому, що ми запускаємо салюти в теплих шубах та чоботах, а якщо пощастить зі снігом, то ще і з санчатами напохваті. Чилійці ж можуть зустрічати Новий рік хоч у купальниках, а замість санчат в них дошка для серфінгу.

– Мені як українці було до останнього важко звикнути що в Чилі немає снігу. Вірніше, він є, але знаходиться дуже високо в Андах, а зараз в період розпалу різдвяних свят, коли в Україні сніжно і холодно – тут в Чилі самий розпал літа, – розповідає Тетяна.

До свят чилійці готуються заздалегідь. Тетяна в перших числах грудня лише почала приглядатися до новорічно-різдвяних товарів, і вже тоді обирати особливо було ні з чого.

Також по темі: Скільки коштує житло на Тайвані? Розповідає українська емігрантка Райський куточок? Емігрантка розповіла, чому життя в Пуерто-Ріко – не суцільне свято Гречка на вагу золота, а м'ясо нещодавно бігало. Емігрантка про життя в Йорданії

Що зі страв повинно бути на новорічному столі у Чилі?

Спочатку чилійці святкують Різдво в ніч з 24-го на 25 грудня. Тетяна каже, що це обов’язково сімейне свято, яке заведено зустрічати за великим дружнім столом з купою смачних страв. Одна з обов’язкових – це Панде-Паска, національний пиріг.

– В Чилі різдвяний святковий стіл неможливо уявити без двох головних інгредієнтів, а саме перший інгредієнт – ось така запашна паска, яку ми запікаємо під час пасхальних свят в Україні. Тут її вживають завжди на Різдво з гарячим какао на сніданок. І ще один інгредієнт – ось такий алкогольний напій, який називається кола де моно – це молочно-кавовий напій, який обожнюють чилійці. І, звісно, є головна страва Різдва це запечена курятина чи індичка, – розповідає Тетяна.

Подарунки – теж невіддільна частина чилійського Різдва. Якщо українські діти заглядають під ялинку переважно 1 січня, то чилійські – 25 грудня.

– Ну і яке ж Різдво без подарунків, в Чилі це ця традиція також збереглася. З однією лише відмінністю від інших країн в тому, що ніхто не чекає наступного дня. Як тільки годинник пробиває північ дітлахи одразу біжать до ялинки та відкривають свої подарунки з нетерпіння чекаючи що ж їм приніс Іхіто Паскуеро або ж Санта Клаус, – каже Тетяна.

Новий Рік на березі океану

Як тільки відгриміло Різдво чилійці готуються до Нового Року. З цим святом в Чилі теж пов’язано багато цікавих традицій, розповідає Тетяна.

– Всі виходять на берег океану і опівночі спостерігають за чудовими феєрверками, обіймаються відкорковують шампанське і бажають всім «феліс навідад», що з іспанської означає щасливого Нового Року, – розповідає Тетяна.

Чому валіза – обов’язковий атрибут чилійського Нового Року? Та чому ви не знайдете живої ялинки до зимових свят у Чилі?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, чому Естонія  – електронна держава.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, Новий Рік
27.12.2020 11:05



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати