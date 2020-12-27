Навіщо чилійцям валіза в новорічну ніч?

Українці за кордоном: як в Чилі святкують Новий Рік.

Знамениті вина та гірськолижні курорти влітку – все це про країну з перчиком, про маловідоме українцям Чилі. Сьогодні ми дізнаємося трохи більше про нього завдяки Тетяні, яка живе в Чилі вже три роки.

Новий Рік в купальнику

Головна відмінність українських та чилійських новорічних свят в тому, що ми запускаємо салюти в теплих шубах та чоботах, а якщо пощастить зі снігом, то ще і з санчатами напохваті. Чилійці ж можуть зустрічати Новий рік хоч у купальниках, а замість санчат в них дошка для серфінгу.

– Мені як українці було до останнього важко звикнути що в Чилі немає снігу. Вірніше, він є, але знаходиться дуже високо в Андах, а зараз в період розпалу різдвяних свят, коли в Україні сніжно і холодно – тут в Чилі самий розпал літа, – розповідає Тетяна.

До свят чилійці готуються заздалегідь. Тетяна в перших числах грудня лише почала приглядатися до новорічно-різдвяних товарів, і вже тоді обирати особливо було ні з чого.

Що зі страв повинно бути на новорічному столі у Чилі?

Спочатку чилійці святкують Різдво в ніч з 24-го на 25 грудня. Тетяна каже, що це обов’язково сімейне свято, яке заведено зустрічати за великим дружнім столом з купою смачних страв. Одна з обов’язкових – це Панде-Паска, національний пиріг.

– В Чилі різдвяний святковий стіл неможливо уявити без двох головних інгредієнтів, а саме перший інгредієнт – ось така запашна паска, яку ми запікаємо під час пасхальних свят в Україні. Тут її вживають завжди на Різдво з гарячим какао на сніданок. І ще один інгредієнт – ось такий алкогольний напій, який називається кола де моно – це молочно-кавовий напій, який обожнюють чилійці. І, звісно, є головна страва Різдва це запечена курятина чи індичка, – розповідає Тетяна.

Подарунки – теж невіддільна частина чилійського Різдва. Якщо українські діти заглядають під ялинку переважно 1 січня, то чилійські – 25 грудня.

– Ну і яке ж Різдво без подарунків, в Чилі це ця традиція також збереглася. З однією лише відмінністю від інших країн в тому, що ніхто не чекає наступного дня. Як тільки годинник пробиває північ дітлахи одразу біжать до ялинки та відкривають свої подарунки з нетерпіння чекаючи що ж їм приніс Іхіто Паскуеро або ж Санта Клаус, – каже Тетяна.

Новий Рік на березі океану

Як тільки відгриміло Різдво чилійці готуються до Нового Року. З цим святом в Чилі теж пов’язано багато цікавих традицій, розповідає Тетяна.

– Всі виходять на берег океану і опівночі спостерігають за чудовими феєрверками, обіймаються відкорковують шампанське і бажають всім «феліс навідад», що з іспанської означає щасливого Нового Року, – розповідає Тетяна.

Чому валіза – обов’язковий атрибут чилійського Нового Року? Та чому ви не знайдете живої ялинки до зимових свят у Чилі?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, чому Естонія – електронна держава.

Фото: Unsplash

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