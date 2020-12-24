ТОП пошукових запитів 2020: що українці шукали в Google найбільше?

Що найчастіше гуглили українці в 2020 році?

Російський політик Олексій Навальний, персонаж однойменного мультсеріалу свинка Пеппа і тепер вже колишній президент США Дональд Трамп — що в них спільного?!

Всі потрапили до рейтингу найпопулярніших Google-запитів 2020 року в Україні.

Google-запити 2020 в Україні

Що найчастіше гуглили?

У 2016-17 роках користувачі інтернет найчастіше писали у гугл-запитах щось на кшталт: “як правильно цілуватися/схуднути/зав’язати краватку?” У 2018-2019 — “як доглядати за орхідеєю?”

Та ті часи минули…

Цьогоріч користувачів з усього світу об’єднав коронавірус.

Тепер українці шукають в інтернеті поради, як зшити маску і правильно її носити, як зробити антисептик для рук і як повернути нюх.

Окрім того, в ТОП-10 популярних питань не вперше потрапили: “як вийти заміж?” і “як видалити інстаграм?”.

А от чи не найдивніший запит у пошуковику — “як померла свинка Пеппа?”.

Усьому виною жарт однієї з користувачок соцмережі ТікТок, що змусив добряче понервувати прихильників анімаційного персонажа.

Яким контентом найбільше цікавились?

Цьогоріч користувачі Google в Україні цікавилися розважальним контентом значно менше, ніж зазвичай — у ТОП хіба що українське реаліті-шоу “Холостячка” — адже коронавірус затьмарив усе.

Навіть фільмом року у запитах стала стрічка Стівена Содерберга “Зараження” — хоча картина вийшла ще у 2008 році.

У 2020, якщо судити за найбільш популярними запитами у Google останніх п’яти років, українці стали менше цікавитися російським — зокрема розважальним — контентом.

До прикладу, у 2016-2017 роках у категорію “Серіали року” здебільшого потрапляв продукт російського виробництва.

Цьогоріч в трійці лідерів — іспанський серіал “Паперовий будинок”, український “Спіймати Кайдаша” та американо-польський “Відьмак”.

Найпопулярніші додатки

Окрім того, в рейтингу найпопулярніших запитів опинилися Classroom та Zoom — застосунки, які використовували для дистанційного навчання, роботи та онлайн-зустрічей з близькими по всьому світу.

І про існування яких чимало українців дізналися саме в 2020.

На фоні пандемії та карантину виручка американської компанії “Zoom Video Communications” збільшилася в 4 рази, а сукупний дохід компанії за третій квартал поточного року — майже 780 мільйонів доларів!

Які люди очолюють список?

А от у списку людей, яких шукали в 2020 найчастіше, шестеро з десяти — політики.

Навальний, Лукашенко, Байден, Трамп, Кім Чен Ин та Кернес — здавалося би, нічого дивного, адже саме вони були ньюсмейкерами року.

Гуглили також російського актора Єфремова, якого визнали винним у смертельній ДТП, російського футболіста Дзюбу, який вляпався у секс-скандал та американську співачку Біллі Айліш, яка здобула аж 5 нагород на цьогорічній церемонії “Греммі”.

А от що справді може багатьох неприємно здивувати, то це дев’ята сходинка рейтингу гугл.

Там розмістився російський репер Алішер Валєєв, більш відомий як Моргенштерн.

Нині Держприкордонслужба України перевіряє його на предмет незаконного в’їзду на окуповану територію України, адже Валєєв хоче у 2021 гастролювати Україною.

Що найбільше купували?

А що ж потрапило у категорію “Покупка-2020”?

Звісно ж, найактуальніші товари коронавірусної реальності.

Зокрема, маски та респіратори, антисептики, пульсоксиметри — пристрої для вимірювання кисню в крові.

Гуглили навіть кисневий концентратор!

І як згадка про допандемічні часи — на 4 сходинці усамітнився iPhone 12.

Детальніше про Google-запити 2020 і те, що вони означають, дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, для кого 2020 став роком перемог та тріумфу.

Фото: Pexels

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