Нав’язливі cookies: як “вимкнути” рекламу в Інтернеті й захистити свої персональні дані?

Юрист Олександр Моргун розповів, як захистити свої персональні дані в Інтернеті.

Ваші “cookies” вже не смачні!

Мова, звичайно, не про печеньки, які можна з’їсти, а про обробку персональних даних, щоб бізнес міг краще підібрати що вам впарювати.

Що таке cookies?

Це файли, отримані від сайтів, на яких ви проводите час. Вони зберігаються на комп’ютері, а потім відправляються назад у мережу, аби при повторному пошуку або відвідуванні того самого сайту вас уже можна було ідентифікувати.

Наразі українське законодавство не відокремлює чітко cookies, тож на них поширюються загальні норми про захист інформації про особу, її персональних та конфіденційних даних.

Cookies у бізнесі:

За допомогою вказаних даних та їх обробці, компанії формують цілісний образ свого ідеального користувача.

На підставі даних про ваші вподобання, SMM-компанії налаштовують свою рекламу на потрібну їм аудиторію;

Стало легко вивчати та аналізувати статистику, тобто відстежувати вашу поведінку (скільки часу затримались на сторінці та на що клікали найбільше);

Завдяки cookies інтрернет-магазини зберігають у вашому кошику уподобані товари, спонукаючи одразу до купівлі при наступному відвідуванні сайту.

Ну і зручна штука для вас – саме завдяки cookies сайти запам’ятовують логіни та паролі й пропонують їх одразу ввести, коли повторно заходите на сайт. Проте гірше буде, коли втратите свій девайс…

Ну і що з цим робити?

Якщо cookies використовуються, то, мабуть, їх все-таки можна збирати та обробляти. Хоча з юридичної точки зору вони є набагато “важчими”, ніж ваш номер телефону.

Однозначно cookies повинні бути відображені в політиці конфіденційності, а також має бути можливість відмовитися від cookies. В іншому випадку – це порушення обробки персональних даних, і за це передбачені великі штрафи.

Ви скажете, що не завжди сайт чи додаток вимагає погодитись на використання cookies, і в такому випадку збирання, обробка, зберігання інформації без інформації про вас без згоди є порушенням закону.

Але чи дійсню зібрана про вас інформація є конфіденційною?

Згідно із ст. 20 Закону України «Про інформацію»:

Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної).

Водночас, ст. 11 тогож закону забороняє без дозволу особи збирати про неї інформацію.

Таким чином, порядок отримання згоди на збирання інформації залежить від того, чи є така інформація конфіденційною чи загальнодоступною А це легко визначається тим, чи можливо за цією інформацією ідентифікувати конкретну особу.

Отже якщо обсяг інформації дозволяє конкретно ідентифікувати особу, то дана інформація може бути, в тому числі і в судовому порядку, визнана конфіденційною та такою, на поширення якої необхідно отримувати згоду особи.

Тож про нас завжди тихенько збирають інформацію…. В той час коли ми:

– реєструємось на сайті та водимо ім’я, пошту, номер телефону – навіть, коли замоляємо піцу додому;

– коли телефон запитує дозвіл на включення геолокації;

– відвідуємо будь-який сайт, інформація про це зберігається в історії браузера;

– коли відмічаємо себе на якійсь події чи нас відмічають на фоторгафії;

– дозволяємо нас запам’ятати на сайті у форматі автозаповнення.

Тож назвемо це платою, нехай і дорогою, за всі ці блага та зручності, якими ми користуємося в мережі.

Детальніше дивіться у відео блогера й танцюючого юриста Олександра Моргуна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити свої фото в соцмережах.

Фото: Unsplash

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