Не лише негатив: для кого 2020 став роком перемог і тріумфу

Для кого із політиків 2020 рік був дуже успішним?

Американський журнал Time визнав 2020 рік найгіршим в сучасній історії, помістивши на свою обкладинку перекреслену дату.

Та, насправді, не кожен так вважає.

Звісно, пандемія сколихнула і зачепила усіх без винятку, але є ті, кому рік запам’ятається й у позитивному світлі.

Для кого 2020 став успішним роком?

Джо Байден

Точно вдалим цей рік видався для новообраного президента США демократа Джо Байдена.

Протягом всього підрахунку голосів він ішов нога в ногу зі своїм опонентом, республіканцем Дональдом Трампом.

Та 2020 рік посміхнувся саме Байдену. Трамп досі не може змиритися із цією поразкою.

Через півтора місяці після виборів адвокати поки ще чинного президента досі намагаються оскаржити результати. Та безуспішно.

Тепер вже офіційно – голосування колегії виборників виграв Джо Байден, отримавши 306 голосів із 270 необхідних.

Камала Гарріс

Разом із Байденом у Білій дім в’їде Камала Гарріс, яка займе посаду віце-президентки.

Для неї рік також видався вдалим.

Вперше в історії Сполучених Штатів місце правої руки президента обійме жінка.

Більше того, той же журнал Тime присудив звання «Людина року-2020» саме Байдену і Гарріс.

Анджей Дуда

Ще одним щасливчиком 2020 року можна назвати президента Польщі Анджея Дуду.

Він також ледь вирвав перемогу у свого опонента на президентських виборах.

Отримавши у другому турі 51,2% голосів виборців, Дуда залишився у президентському кріслі на другий термін.

Більше того, за найсвіжішими соціологічними опитуваннями саме Дуда має найбільшу довіру поляків – майже 43%.

Мая Санду

Ще однією фавориткою 2020 року стала новообрана президентка Молдови – Мая Санду.

Їй у другому турі виборів вдалося здолати проросійського політика чинного голову держави Ігоря Додона.

Своєю перемогою Санду відкрила перед Молдовою шанс стати на європейський шлях та позбутися впливу і тиску Кремля.

Я обираю Молдову, якою ми могли б пишатися, – заявила вона.

Щоправда окрім сенсаційної перемоги на виборах, 2020, як то кажуть, підсунув Санду свиню.

Її інавгурація запланована на 24 грудня, а до цього часу чинний президент Ігор Додон, та прихильна до нього парламентська більшість зробили усе, аби новообраній президентці життя не здавалось казкою.

Вони суттєво обмежили повноваження президента, ухвалили низку популістських рішень та навіть зняли обмеження на російську пропаганду.

Олександр Лукашенко

Ще один політичний діяч, якому поки вдається утримувати владу в своїх руках – Олександр Лукашенко.

Він заявив, що також виграв вибори. Щоправда цивілізований світ включно з Україною вважає, як і самі білоруси, вважають його самозванцем.

Із серпня і донині в країні відбуваються масові протести.

За даними ООН, через затримання і арешти пройшли близько 30 тисяч людей. Кілька активістів загинули.

І навіть Білоруська автокефальна православна церква наклала на Лукашенка анафему, тобто відлучила від церкви.

Тому вдалим 2020 рік для Лукашенка можна назвати з натяжкою.

Володимир Путін

Ще один коваль свого щасливого в 2020 році – Володимир Путін.

І хоч президентських виборів цього року в Росії не було, зате відбулось «обнулення».

Цього літа росіян змусили голосували за правки до конституції, одна з яких дала Путіну можливість перебувати при владі аж до 2036 року.

Хоч сам багаторічний очільник Кремля кокетливо каже, що навіть не визначився, чи піде на наступні вибори.

Про вибори ще одного авторитарного президента в Таджикистані дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про наймсаштабнішу кібератаку в історії.

Фото: Unsplash

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