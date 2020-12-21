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ICTV / Ранок / Дарунок сонця: навіщо нам вітамін D та у яких продуктах він міститься / 21.12.2020 18:10
21.12.2020 18:10
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Дарунок сонця: навіщо нам вітамін D та у яких продуктах він міститься


Вітамін D: чому важливий для організму та в яких продуктах міститься.

Його називають вітаміном сонця, молодості та життя і навіть присвячують йому пісні.

Все через неабияку користь та чудодійний ефект, який він неодмінно приносить із собою.

Також по темі: Гід по вітамінах: що саме дають організму і в яких продуктах містяться Топ продуктів, які дають організму енергію Від авітамінозу до передозу: чому вітаміни не можна приймати "про всяк випадок"?

Коли організм досвідчує брак “сонячного” вітаміну, починається ціла низка порушень — від погіршення настрою та пам’яті до значно серйозніших хронічних хвороб.

Отож з турботою про тебе та твоїх рідних, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про вітамін D та як уникнути його дефіциту.

Користь вітаміну D для організму

Це єдиний вітамін, який працює також як гормон, що регулює весь обмін речовин в організмі.

Тож у жодному разі не варто примешувати його користь.

Підтримує імунну систему

захворювання фото

Фото: Pexels

Вітамін D, як і багато інших його колег, зміцнює імунітет і протистоїть респіраторним захворюванням, особливо у літніх людей.

Була поширеною думка, що він також полегшує перебіг коронавірусної інфекції, проте після численних досліджень вона не підтвердилась.

Споживання адекватних доз вітаміну D сприяє правильному функціонуванню імунної системи, однак вважається, що він не має жодного помітного впливу на перебіг COVID-19.

Дефіцит вітаміну D послаблює імунну систему та зменшує вироблення важливої речовини — кателіцидину, що допомагає організму боротися із запаленнями та інфекціями.

Профілактичні властивості

Вітамін D стимулює утворення особливого транспортного білка у слизовій оболонці кишечника, який переносить кальцій та фоcфор до кісткової та м’язової тканин.

За рахунок цього у крові підтримується постійний рівень кальцію та фосфору, що необхідно для формування та росту кісток, профілактики остеопорозу, переломів, рахіту та псуванню зубів, а також спазмів у м’язах.

Окрім цього, вітамін є профілактичним засобом шкірних захворювань, у тому числі й псоріазу.

Зменшує ризики розвитку багатьох захворювань

хронічне захворювання фото

Фото: Pixabay

Ще одна чудо-властивість вітаміну D — зменшення ризиків розвитку багатьох хвороб:

  • цукрового діабету 1 та 2 типів
  • серцево-судинних захворювань
  • бронхіальної астми
  • запалень
  • злоякісних пухлин, зокрема, раку молочної залози, підшлункової, кишечника та простати
  • розсіяного склерозу, найчастішеп — у жінок до 40%
  • вікової макулярної дистрофії (дегенерації) сітківки ока.

Як розпізнати дефіцит?

Направді, дефіцит вітаміну D є в багатьох людей.

Це не лише ті, кому бракує сонячних променів, а й вагітні, жінки під час менопаузи та люди після 60 років.

дощ за вікном

Фото: Pixabay

Якщо ти впізнаєш якийсь із наступних симптомів, слід замислитись про похід до лікаря — швидше за все, у тебе дефіцит одного з найважливіших для оргназіму вітамінів.

  • ламаються нігті та псуються зуби
  • зростає схильність до переломів
  • повільне загоєння ран
  • часті захворювання
  • постійна втома й пригнічений настрій
  • постійне переїдання.

Продукти, багаті на вітамін D

При скороченні часу перебування на відкритому повітрі та використанні сонцезахисних засобів необхідно поповнювати запаси цього вітаміну за рахунок харчування.

І так, фахівці все ж радять насичуватись сонячним вітаміном природними шляхами. Звісно, крім випадків, коли лікар прописав вітамін D в таблетках.

Аби не доводити до такого, слід частіше споживати такі продукти:

  • Печінка тріски
  • Жирна риба
  • Молочні прдукти
  • Яйця
червона риба фото

Фото: Pixabay

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про користь антиоксидантів та у яких продуктах вони містяться.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: вітаміни, Здоров'я
21.12.2020 18:10



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