Як прикрасити новорічну красуню: модні тренди на ялинкові іграшки у 2021

Ідеї стильного декору новорічної ялинки: модні тренди на ялинкові прикраси у 2021.
Ти вже спакував(-ла) усі подарунки, склав(-ла) святкове меню й приготувався(-лась) до веселих, безсонних ночей?
Тоді час подбати про незмінну королеву зимових свят — ялинку.Також по темі: Найкращі подарунки на Новий рік: економно та зі смаком Новорічне меню 2021: що приготувати на рік Бика Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво: як будемо відпочивати на зимові свята
Неважливо, натуральна вона в тебе чи штучна — вбрання має бути підбране зі смаком.
Адже якщо зустрінеш Новий рік з відмінним стилем — так його і проведеш!
Саме тому Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди на ялинкові іграшки у 2021 році.
Модні ялинкові прикраси 2021
У світлих тонах
Почнемо ми з того варіанту оформлення, який неодмінно задобрить Білого Металевого Бика, під заступництвом якого і пройде 2021 рік.
Астрологи стверджують — ця тварина любить білий, сріблястий, золотистий та синій кольори.
Тож, якщо їм вірити, краще утриматись від надлишньої химерності та яскравості.
І навіть, якщо астрологія — не зовсім твоє, все одно іграшки в свіжих тонах виглядатимуть доволі лаконічно, а отже, й стильно!
Еко-френдлі
Ще один тренд — екологічність та близькість до природи!
Багатьом скляні та пластикові прикраси вже набридли, особливо природному середовищу — їх складно утилізувати.
Але є прекрасна альтернатива — вироби з дерева та інших підручних матеріалів.
Ще одна перевага таких прикрас — їх можна виготовити власноруч.
В’язані іграшки
До речі, про хенд-мейд!
Якщо любиш в’язати, то тобі точно сподобається цей варіант!
М’якенькі, наче хмаринка, іграшки чудово впишуться в новорічний інтер’єр.
Адже це ж не лише в нас усе в’язане асоціюється із теплом та затишком, правда?
Новорічні смаколики
Чув(-ла) про фуд-флористику?
Це цілий напрям дизайну, який живе за прицнипом “красиве може бути їстівним!”
І не просто їстівним, а й дуже навіть смачненьким.
Палички кориці цьогоріч не лише дарують аромат, а й прикрашають ялинку, а імбирними пряниками можна ласувати просто з новорічної красуні.
Гадаємо, Бичку, який любить жувати все і всюди, сподобається такий підіхід.
Вінтажний стиль
А що, коли ти не віриш у всі ці гороскопи, і ніяк не можеш змиритись із однотонністю та стриманністю прикрас?
Без паніки — у нас є варіант і для тебе!
Напевно, у кожній модній добірці цьогоріч була ретро-тема. І тут без ніяк.
До того ж, що ще може так ефективно перенести у казку, як спогади з дитинства.
Яскраві скляні іграшки з присмаком історії зроблять твою ялинку настільки особливою, що її можна буде розглядати годинами!
Та й ти врешті-решт повернешся у ті часи, де пахло морозними зимами й бабусиними руками…
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, яку ялинку обрати — штучну чи натуральну.
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