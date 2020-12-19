Як прикрасити новорічну красуню: модні тренди на ялинкові іграшки у 2021

Ідеї стильного декору новорічної ялинки: модні тренди на ялинкові прикраси у 2021.

Ти вже спакував(-ла) усі подарунки, склав(-ла) святкове меню й приготувався(-лась) до веселих, безсонних ночей?

Тоді час подбати про незмінну королеву зимових свят — ялинку.

Неважливо, натуральна вона в тебе чи штучна — вбрання має бути підбране зі смаком.

Адже якщо зустрінеш Новий рік з відмінним стилем — так його і проведеш!

Саме тому Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди на ялинкові іграшки у 2021 році.

Модні ялинкові прикраси 2021

У світлих тонах

Почнемо ми з того варіанту оформлення, який неодмінно задобрить Білого Металевого Бика, під заступництвом якого і пройде 2021 рік.

Астрологи стверджують — ця тварина любить білий, сріблястий, золотистий та синій кольори.

Тож, якщо їм вірити, краще утриматись від надлишньої химерності та яскравості.

І навіть, якщо астрологія — не зовсім твоє, все одно іграшки в свіжих тонах виглядатимуть доволі лаконічно, а отже, й стильно!

Еко-френдлі

Ще один тренд — екологічність та близькість до природи!

Багатьом скляні та пластикові прикраси вже набридли, особливо природному середовищу — їх складно утилізувати.

Але є прекрасна альтернатива — вироби з дерева та інших підручних матеріалів.

Ще одна перевага таких прикрас — їх можна виготовити власноруч.

В’язані іграшки

До речі, про хенд-мейд!

Якщо любиш в’язати, то тобі точно сподобається цей варіант!

М’якенькі, наче хмаринка, іграшки чудово впишуться в новорічний інтер’єр.

Адже це ж не лише в нас усе в’язане асоціюється із теплом та затишком, правда?

Новорічні смаколики

Чув(-ла) про фуд-флористику?

Це цілий напрям дизайну, який живе за прицнипом “красиве може бути їстівним!”

І не просто їстівним, а й дуже навіть смачненьким.

Палички кориці цьогоріч не лише дарують аромат, а й прикрашають ялинку, а імбирними пряниками можна ласувати просто з новорічної красуні.

Гадаємо, Бичку, який любить жувати все і всюди, сподобається такий підіхід.

Вінтажний стиль

А що, коли ти не віриш у всі ці гороскопи, і ніяк не можеш змиритись із однотонністю та стриманністю прикрас?

Без паніки — у нас є варіант і для тебе!

Напевно, у кожній модній добірці цьогоріч була ретро-тема. І тут без ніяк.

До того ж, що ще може так ефективно перенести у казку, як спогади з дитинства.

Яскраві скляні іграшки з присмаком історії зроблять твою ялинку настільки особливою, що її можна буде розглядати годинами!

Та й ти врешті-решт повернешся у ті часи, де пахло морозними зимами й бабусиними руками…

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, яку ялинку обрати — штучну чи натуральну.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.