Новорічне меню 2021: що приготувати на рік Білого Бика

Що приготувати на Новий рік 2021 – рецепти страв

Новий рік вже зовсім скоро, а ти ще не встиг(-ла) подумати про святкове меню?

Не хвилюйся. Ранок у Великому Місті допоможе впоратись із цим завданням.

Ми підбрали найкращі рецепти, аби смачно зустріти 2021 рік і привернути до себе удачу.

Що приготувати на Новий рік 2021?

Символ прийдешнього 2021 року – Білий Металевий Бик або Віл.

Бик – тварина невибаглива, тож не потребує особливої вишуканості. Головне, щоб їжі було вдосталь.

Окрім того, він травоїдний. Але не хвилюйся, суто вегетеріанське меню складати не обов’язково.

Достатньо виключити з нього яловичину та телятину, і замінити на курку, індичку, баранину чи кролика.

Ось кілька рецептів, які чудово прикрасять твій новорічний стіл.

Новорічний салат “Бичок”

Ну куди ж без тематичної страви?

Бик — тваринка хороша й спокійна, тому “задобрювати” його не потрібно.

Проте потішити дітлахів — можна.

Інгредієнти (на 4-6 порцій):

куряче філе — 200 г

картопля — 4 сердніх шт.

яйця — 4 шт.

зелений горошок — 1 банка (340 г)

огірок свіжий або маринований — 2 шт.

майонез — 200 мл

сіль — на власний смак

трохи ковбаси, сиру, маслин та свіжої петрушки — для прикрас.

Приготування

Відвари куряче філе, картоплю та яйця. Подрібни м’ясо на невеликі кубики, а картоплю та жовтки яєць натри на середній тертці. Викладай інгредієнти шарами у наступному порядку: куряче філе, горошок, жовтки яєць, картопля. Кожен шар потрібно промазувати майонезом. Сформуй салат у форму, як показано на картинці. Прикрась вареною ковбасою, маслинами, сиром та петрушкою.

Запечена качка у рукаві

Оскільки цьогоріч рекомендують готувати птицю, ми не могли обійтись без рецепту смачної та соковитої качки.

Якщо приготувати її правильно та ще й начинити апельсинами, твоя оселя наповниться такими ароматами, що й щастя буде змушене сюди завітати.

Інгредієнти

Качка — 2 кг

Апельсини — 1,5 шт.

Спеції для качки — 1 ч. л.

Лимон — 1,5 шт.

Соус соєвий — 80 мл

Майонез — 1 ст. л.

Мед — 3 ст. л.

Імбир мелений — 1 ч. л.

Часник — 3 зубчики

Приготування

Почни з приготування маринаду. Спочатку вичави сік лимона. Додай туди імбир, мед та соєвий соус, перемішай. Нагрій суміш у мікрохвильовій печі до розчинення меду. Додай подрібнений часник і майонез. Добре перемішай і дай настоятися 30-40 хвилин. Качку обмасти маринадом. Розмісти у рукав для запікання, зав’язажи пакет тільки з одного боку й залиши маринуватися на 4-6 годин у холодильнику. Під час маринування перверни та струси качку кілька разів. Дістань качку з пакета, відріж суглоб біля крил. Посип спеціями та начини шматочками апельсинів. Помістивши у пакет, зав’язажи вже з двох боків ниткою. Зробити кілька проколів у пакеті голкою. Запікай качку у духовці при 180°С протягом 1 год 50 хвилин. На кожен кілограм птиці потрібно 1 годину запікання. Потім розріж пакет і запікай так ще 10 хвилин.

Салат “Новорічний чобіток”

Ще один креативний салатик, який змусить твоїх гостей діставати свої камери.

Проте він не лише красивий, а й мега смачний і корисний за рахунок гранату!

Інгредієнти

Філе куряче — 200 г

Сир твердий — 100 г

Яйця — 2 шт.

Цибуля ріпчаста червона — половинка

Гранат (великий) — половинка

Майонез — 100 г

Цукор — 1 ч. л.

Сіль та мелений сорний перець — за смаком

Приготування

Куряче філе відварити в підсоленій воді до готовності. Яйця відварити накруто. Червону цибулю подрібнити ножем. Викласти цибулю в невелику мисочку, додати цукор і поперчити за смаком. Залити цибулю окропом та залишити хвилин на 10. Сир натерти на крупній тертці. Яйця очистити. Відокремити один білок, все інше натерти на крупній тертці. Відварене куряче філе нарізати невеликими шматочками. З цибулі злити воду, віджати його. У мисці змішати цибулю, яйця, сир (трохи залишити для оформлення салату) і куряче філе. Додати майонез. Салат з куркою і сиром перемішати і викласти на відповідне блюдечко у вигляді чобота. Оформити салат зернятками граната.

Закуска “Сирні сніговички”

Якщо ти прихильник(-ця) легких закусок на новорічному столі, то цей рецепт точно для тебе.

Смачненька сирна прикраса — що може бути краще?

Інгредієнти (на 4 сніговичка):

Яйце — 2 шт.

Плавлений сирок — 2 шт.

Волоський горіх 4 шт.

Сушений часник

Майонез

Морква — 1 шт.

Приготування

Яйце і плавлені сирки натерти на крупній тертці. Додати сушений часник та майонез і перемішати. Формуємо кульки з отриманої маси, а в серединку кладемо волоський горіх. Сніговичків можна прикрасити, як показано на відео або на твій власний смак.

Новорічний десерт (відео-рецепт)

Ну який же святковий стіл без солодощів?

Не хвилюйся, часу на випічку витрачати не доведеться.

Ба більше, готується такий десерт кілька хвилин!

Дивись відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про ідеї для зачісок на Новий рік 2021.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

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