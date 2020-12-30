Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво: як будемо відпочивати на зимові свята

Скільки будемо відпочивати на Новий рік 2021 та Різдво? Ранок у Великому Місті підготував календар вихідних днів.
Новорічні свята розпочалися в Україні з католицького Різдва (25 грудня), яке припало на п’ятницю. Українці мали довгий вікенд і відпочивали три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня 2020 року.
Новий рік також приходиться на п’ятницю, тож знову матимемо тривалі вихідні: 1, 2 і 3 січня 2021.Також по темі: Як прикрасити дім до Нового року Новорічні пісні 2021: плейлист для святкового настрою Новорічне вбрання 2021: у чому зустрічати рік Білого Металевого Бика
7 січня Різдво святкують православні та греко-католики. А щоб українці могли відпочивати 4 дні поспіль, вихідним зробили ще й п’ятницю, 8 січня. Але цей день доведеться відпрацьовувати в суботу, 16 січня. Таким чином, вихідні на Різдво триватимуть з 7 по 10 січня.
Вихідні на Новий рік та Різдво: календар
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