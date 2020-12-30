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ICTV / Ранок / Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво: як будемо відпочивати на зимові свята / 30.12.2020 10:50
30.12.2020 10:50
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Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво: як будемо відпочивати на зимові свята


Скільки будемо відпочивати на Новий рік 2021 та Різдво? Ранок у Великому Місті підготував календар вихідних днів.

Новорічні свята розпочалися в Україні з католицького Різдва (25 грудня), яке припало на п’ятницю. Українці мали довгий вікенд і відпочивали три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня 2020 року.

Новий рік також приходиться на п’ятницю, тож знову матимемо тривалі вихідні: 1, 2 і 3 січня 2021.

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7 січня Різдво святкують православні та греко-католики. А щоб українці могли відпочивати 4 дні поспіль, вихідним зробили ще й п’ятницю, 8 січня. Але цей день доведеться відпрацьовувати в суботу, 16 січня. Таким чином, вихідні на Різдво триватимуть з 7 по 10 січня.

Вихідні на Новий рік та Різдво: календар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі в січні 2021.

Фото: Unsplash

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Теги: вихідні дні, Новий Рік, Різдво
30.12.2020 10:50



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