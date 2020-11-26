Порятунок від COVID-19: коли та яка вакцина з’явиться в Україні?

Вакцини від коронавірусу: що нового, і коли нам їх чекати?

У “мирний” час, коли людство не потерпає від пандемій, розробка вакцини у середньому займає 15 років.

Якими ж будуть вакцини від коронавірусу, зроблені “нашвидкоруч”? І коли нам їх чекати?

Яка ситуація з вакцинами сьогодні?

“Світло в кінці темного тунелю стає яскравішим”, — прокоментував глава ВООЗ досягнення науковців у розробці вакцин від коронавірусу.

Днями шведсько-британська фармацевтична компанія Astrazeneca повідомила про 70-відсоткову ефективність своєї вакцини.

Це проміжні результати досліджень, тож все ще може змінитися.

Взагалі для того, щоб вакцину від COVID-19 схвалили до масового застосування, її ефективність має складати не менше 50% після проходження всіх трьох фаз клінічних випробувань.

Раніше конкурент Astrazeneca, американська компанія Pfizer, яка розробляє вакцину від коронавірусу спільно з німецькою фірмою BionTech, повідомила, що ефективність їхньої вакцини — цілих 95%!

Ти часом американська компанія Moderna звітувала про ефективність у 94,5%. І це вже остаточні результати.

Відсоток ефективності вакцини дійсно вказує на її здатність захистити людину від захворювання. Тож, зрозуміло, що чим вище показник, тим краще.

Утім, самою лише ефективністю, як не дивно, — не обмежується. У чому ж унікальність кожної з розробок?

Вакцини Pfizer та Moderna

РНК-вакцини компаній Pfizer та Moderna унікальні технологією, за якою вони були створені, — кажуть експерти.

Про генні вакцини говорили ще у 90-х роках минулого століття, утім реалізувати технологію досі не вдавалося.

РНК-вакцини містять у собі не цілий вірус чи його шматок, а тільки одну, найважливішу ділянку S-білка коронавіруса, яка нешкідлива для людини.

За задумом наукрвців, коли ця вірусна РНК проникне у клітини людського організму, вони самі почнуть продукувати вірусний білок, на який розвинеться імунітет, але не сама хвороба.

Окрім гарантій безпеки і відсутності серйозних побічних ефектів, РНК-вакцини здатні викликати не лише утворення антитіл, а й Т-клітин, які теж важливими для імунного захисту

Але в РНК-вакцин Є і мінуси. По-перше, це їхня висока ціна, яка, на думку фахівців, є цілком обґрунтованою — інноваційні вакцини просто не можуть коштувати менше.

Ціна за дозу вакцини Moderna становитиме 25-37$, Pfizer 15-18$ — при цьому вакцини мають вводитися двічі.

По-друге, РНК-вакцини вимагають зберігання в умовах “суперхолоду”: розробка Moderna при температурі – 20 градусів Цельсія, Pfizer – 70.

Лікарка-кардіолог, професорка Катерина Амосова каже, що нашій країні таке не під силу:

Може, для якихось там наших ТОПів це й організують, але так, щоб на рівні поліклініки для пересічних українців — це нереально. От астразенеки вакцина, як всі аденовірусні вакцини, зберігається при температурі холодильника – це +2, +8.

Вакцина Astrazeneca

Вакцину компанії Astrazeneca значно легше зберігати за Pfizer та Modern.

І коштуватиме вона всього 3-4$ за дозу, оскільки зроблена за вже відомою технологію.

Це векторна вакцина, яка містить у собі модифікований вірус, що переносить специфічний генетичний матеріал у клітину.

Розробник також повідомляє про обнадійливі проміжні результати щодо імуногенності в людей віком від 70 років і старше.

Коли вакцина з’явиться в Україні?

Наша країна увійшла до глобальної ініціативи СOVAX, куди, зокрема, входять Pfizer, Moderna та Astrazeneca, — відтак ми маємо отримати безкоштовно понад 8 мільйонів доз вакцин.

Перший етап передбачає поставку одного мільйона 200 тисяч доз вакцин.

Як повідомив голова Офісу ВООЗ в Україні — першу партію вакцини наша країна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

Пріоритет у щепленні, за словами президента України, надаватимуть медпрацівникам, військовим, вчителям та людям віком 60+, які належать до групи ризику.

І, зрештою, питання, яке продовжує хвилювати, попри обнадійливі результати досліджень науковців.

Якщо розробка вакцини у “мирний” час в середньому займає 15 років, чи не нестимуть ризиків вакцини від коронавірусу, зроблені “нашвидкоруч”?

Відповіді на ці та інші питання дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечне самолікування при коронавірусі.

Фото: Unsplash

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