Довгоочікуваний порятунок: коли українців почнуть вакцинувати від COVID-19

Коли ж розпочнеться масова імунізація українців від коронавірусу?

Багаті країни, які представляють усього 14% населення світу, закупили 53% найбільш перспективних вакцин від COVID-19.

Відтак, іншим країнам з низьким і середнім рівнем доходу — зокрема, Україні, — ймовірно, забракне препаратів для щеплення від коронавірусу.

Про це було сказано у спільній заяві міжнародних організацій Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now і Oxfam, що входять до коаліції “People’s Vaccine Alliance”.

За їхніми даними, 67 країн світу наступного року зможуть провакцинувати лише одну з 10 осіб!

У свою чергу, у Міністерстві охорони здоров’я України запевняють, мовляв, підготували всі необхідні документи для отримання 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

То чи отримає Україна достатню кількість вакцин від COVID-19 і яких саме?

Що таке COVAX?

Насамперед, давайте розберемося, що таке COVAX.

Це глобальна міжнародна ініціатива, куди входить понад 170 країн світу — зокрема, Україна.

Заснували COVAX Всесвітня організація охорони здоров’я та Альянс вакцин GAVI.

Її мета — забезпечити рівний доступ країн до вакцин від коронавірусу після того, як вони пройдуть всі фази клінічних випробувань і будуть офіційно зареєстровані.

Інфкекціоніст, кандидат медичних напій Федір Лапій пояснює:

Є країни донори і країни реципієнти. Україна разом з 92 іншими країнами відноситься до другої групи. Тобто до тих, які розраховують на отримання допомоги.

Ведуться перемовини з виробниками і декілька з них вже увійшли у цей проект.

Відома америкаанська компанія Pfizer сюди не належить, оскільки США не долучилось до проекту.

На яку підтримку може розраховувати Україна?

За механізмом COVAX, всі учасники ініціативи мають отримати кількість доз вакцини, яка еквівалентна 20% населення країни.

Оскільки в Україні близько 40 мільйонів населення, ми маємо право претендувати на 8 мільйонів доз вакцини.

На сьогоднішній день використовуються дводозні схеми вакцинації. Тож, коли ми говоримо про 8 мільйонів доз вакцини, то ми зможемо провакцинувати цими дозами 4 мільйони населення, — розповідає Федір Лапій.

Експерт наголошує — варто розуміти, що всі 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу не надійдуть до України одномоментно, адже просто неможливо виготовити такі великі обсяги препарату одразу.

То коли чекати вакцину?

За словами очільника МОЗ України Максима Степанова, поставка першої партії вакцини від COVID-19 має відбутися наприкінці першого — на початку другого кварталу 2021 року.

Йдеться про 1 мільйон 200 тисяч доз препарату.

Виходячи з дводозної схеми вакцинації, зробити щеплення зможуть лише 600 тисяч людей відповідно.

До того ж, Україна вже склала перелік осіб, які матимуть право провакцинуватися першими.

За тією таблицею пріоритетності, це близько 20 мільйонів населення України. Ми, звичайно, будемо захищати тих, хто цього потребує.

У першу чергу мова йде про:

медичних працівників як групи професійного ризику;

ЗСУ;

люди літнього віку, які перебувають в будинках престарілих та персонал цих будинків;

решта людей похилого віку.

Наразі невідомо, від якого саме виробника Україна отримає вакцину від коронавірусу у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Експерти зазначають — цілком ймовірно, що їх буде декілька.

Чи покладається Україна виключно на ініціативу COVAX, чи готуєься закуповувати вакцину від COVID-19?

Усі подробиці — у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, у яких країнах щеплення від коронавірусу буде обов’язковим.

Фото: Unsplash

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