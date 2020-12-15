Інтернет-залежність: як влаштувати собі діджитал-детокс

Мінімізація ризиків інформаційної залежності – як не впадати в залежність від соцмереж і влаштувати собі діджитал-детокс.

У світі понад 3 мільярди користувачів смартфонів. І в середньому 58 разів на день, людина перевіряє свій телефон.

За деякими даними, половина переглядів припадає на робочий час.

Та для багатьох не випускати гаджети з рук увесь день – норма. Прокинувся вранці – перевірив соцмережі, стрічки новин. З’явилася вільна хвилина – заглянув у месенджери і застосунки. Перед сном – годинку посидів в мережі і поклав телефон біля ліжка.

А якщо немає доступу до смартфону та інтернету – паніка, тривога, роздратування. Впізнаєте себе?

Ймовірно, ви інтернет-залежні.

Як мінімізувати ризики інтернет залежності?

Фактор ризику: Віртуальна залежність Фактор успіху: ввести у звичку діджитал детокс

Діджитал детокс – це свідома відмова на чітко визначений час, від користування інтернетом, гаджетами, цифровими приладами.

Головна ціль – відключитися від потоку інформації, відпочити від віртуального світу, зняти стрес та сфокусуватися на інших улюблених заняттях.

Декілька рекомендацій по діджитал-детоксу.

1. Наведіть порядок у смартфоні

Видаляйте непотрібні застосунки, залишайте тільки ті канали інформації, які будете читати.

2. Обмежуйте користування інтернетом вранці та ввечері

Коли ви тільки прокидаєтеся, не хапайтеся одразу за телефон. Дайте собі час відійти від сну, зібратися та налаштуватися на робочий процес. А ввечері, приблизно за годину до сну, відключайтеся від мережі. Почитайте, послухайте спокійну музику, побудьте у тиші. Мозку потрібно налаштуватися на відпочинок

3. Вчіться концентрувати увагу та організовувати робочий процес

Відводьте конкретний час на виконання робочих задач. Як варіант, встановлюйте таймер і півгодини зосереджено працюйте. Далі декілька хвилин перерви і знову переходьте до роботи. Так, ви зможете менше відволікатися на повідомлення та сповіщення.

4. Влаштовуйте перерви «тиші»

Це може бути будь-де та у будь-який час. Подивіться, що навколо вас, зафіксуйте цей момент. Подумайте про приємне. Закрийте очі. Дайте собі час елементарно перевести подих. Навіть декілька хвилин спокою, допоможуть перепочити та налаштуватися на потрібні дії.

5. Відводьте час на себе, хобі та родину

Прогулянки, подорожі, заняття спортом, спілкування з друзями та близькими. Обирайте будь-що, що вам до вподоби. Головне, відкладіть гаджети та вимкніть інтернет як мінімум на декілька годин. Це допомагає відволіктися та відпочити.

Жити тут і зараз, насолоджуючись моментом, бути здоровими та знайти свої фактори успіху набагато легше, ніж здається на перший погляд.

#Фактор ризику

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Фото: Unsplash

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