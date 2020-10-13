Відверті фото в інтернеті: як захиститись від онлайн-шантажистів

Цифровий шантаж: хто в зоні ризику та як убезпечити себе.

Ви познайомились в Instagram, Tinder чи Facebook та встигли сходили на пару побачень.

І поринувши у вир почуттів, разом з ніжними повідомленнями ти почав/ла пересилати одне одному інтимні фоточки, або просто вирішив/ла додати пікантності твоїм з партнером стосункам та зайнятись секстингом.

До речі, секстинг – переписка повідомленнями, які містять текст чи фото сексуального характеру.

Пам’ятай, що перед тим, як зайнятись секстингом, важливо отримати згоду партнера, оскільки в іншому разі твої повідомлення можуть розцінюватись як домагання. А це вже стаття 154 ККУ!

Отже, щоб отримати лише задоволення, а не менінгіт, лови чек-ліст для безпечного секстингу.

Правила безпечного секстингу

Кадруй свої відео та фото.

Фотографуйся так, щоб не було видно твого обличчя, та обобливих рис (татуювань, родинок) і бажано на якомусь нейтральному фоні.

Використовуй Telegram.

В телеграмі веди листування в секретному чаті, в ньому є можливість в будь-який момент видалити всі повідомлення або налаштувати автоматичне видалення, навіть через 10 сек. після публікації.

Повідомлення з секретного чату не можна пересилати, а якщо зроблять printscreen, вам одразу надійде про це повідомлення.

Видаляй все, що було надіслано та отримано.

Видаляй все, що було надіслано та отримано. Якщо використовуєш інші месенджери, то домовся з партнером, що в кінці дня ви видаляєте всі повідомлення та медіафайли.

Перед відправленням повідомлення видаляй метадані, які твій телефон автоматично їх залишає, та всі фото і відео (маркування, геолокація, час та модель тощо). Це можна зробити в налаштуваннях телефону або на сайтах Verexif та ін.

Домовтесь про час листування, не надсилай фото зненацька, оскільки телефон може опинитись не в тих руках.

Відключи синхронізацію.

Наші девайси автоматично синхронізуються з Google disk чи iCloud, до якого доступ можуть мати та й, напевно, мають інші особи!

Пам’ятай ти ніколи не знаєш, як складуться ваші відносини. Ніхто не зможе гарантувати тобі, що твої фото не потраплять в руки третіх осіб! Тому перед тим, як починати інтимне листування, двічі подумай!

Що робити, якщо тебе шантажують

1. Можна звичайно заплатили гроші, але не факт, що шантажист зупиниться (словам такої людини я б не довіряв). ⠀

2. Ігнорувати зловмисників можна лише, якщо ти впевнений/на, що ніяких таких фото ніколи не робив/ла, або якщо тебе шантажують на словах без доказів.

3. Написати заяву в поліцію за фактом вимагання.

4. Звернутись до співробітників відділу Кіберполіції, які можуть з легкістю по IP відстежити телефон або комп‘ютер, з якого шантажист тобі писав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що краще: подарувати чи заповісти своє майно.

Фото: Unsplash

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