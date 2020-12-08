Рятівна профілактика: як захиститися від хвороб серця та судин

Понад 60% причин смертей в Україні – серцево-судинні захворювання. До того ж, в більшості випадків – це ще й ускладнення з атеросклеротичним ураженням судин.

Статистика – невтішна.

Проте мінімізувати ризики та запобігти хворобам серця – можливо.

Як убезпечити себе від хвороб серця та судин?

Фактор ризику: серцево-судинні захворювання Фактор успіху: дізнатися про причини та профілактику

Лікарі виділяють декілька основних причин: надлишкова вага, низька фізична активність, підвищений артеріальний тиск, надмірне вживання тютюну, супутні хвороби, наприклад, діабет та інші. До речі, згідно з інформацією МОЗ – це проблема кожної п’ятої людини в країні.

Причини серцево-судинних хвороб

Надлишкова вага та неправильне харчування

За статистикою, майже кожен другий українець має проблеми з вагою. Переїдає, не контролює вживання висококалорійної їжі, напоїв та солі. Недостатньо споживає овочів та фруктів. Вихід із ситуації – консультуватися з лікарями та спеціалістами та відповідно до потреб організму корегувати раціон.

І це важливо, адже правильний серцевий ритм, еластичні судини, відсутність розладу електролітного балансу та правильна консистенція крові знижують ризик тромбоутворення.

Стрес

Тривожні стани, стрес можуть більш ніж в два рази збільшувати ризик серцево-судинних захворювань. Спеціалісти рекомендують вчитися контролювати реакції на емоції, налагоджувати режим сну, розділяти роботу та відпочинок.

Підвищений артеріальний тиск

Кожен третій українець має підвищений артеріальний тиск і часто не знає про це, а у 25% на фоні проблем з тиском – виявляють серцево-судинні ускладнення.

Космічний показник 120/80 притаманний далеко не усім. Для більшості людей нормальними вважаються всі показники артеріального тиску, які не перевищують 139/89.

Але для того, аби знати свою норму і як контролювати показники, варто консультуватися з лікарями і дотримуватися необхідних вашому організму рекомендацій.

Низька фізична активність

Малорухливий спосіб життя може провокувати розвиток захворювань серця. До того ж, усього 3% українців достатньо

приділяють часу фізичній активності. Важливо ввести у звичку щоденні прогулянки. І близько 25-40 хвилин на день приділяти вправам.

Шкідливі звички

50 тисяч українців щороку, помирають від серцево-судинних захворювань, які спричинені курінням, згідно з інформацією МОЗ.

Із надмірним вживанням алкоголю – схожа ситуація. Він провокує проблеми з артеріальним тиском, психічні розлади, проблеми з вагою.

Тому важливо, оцінювати ризики для власного здоров’я і відмовлятися від шкідливих звичок.

Жити тут і зараз, насолоджуючись моментом, бути здоровими та знайти свої фактори успіху набагато легше, ніж здається на перший погляд.

Нагадаємо, раніше ми розпрвідали про продукти, корисні для серця.

Фото: Pixabay

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