Рятівна профілактика: як захиститися від хвороб серця та судин

Понад 60% причин смертей в Україні – серцево-судинні захворювання. До того ж, в більшості випадків – це ще й ускладнення з атеросклеротичним ураженням судин.
Статистика – невтішна.
Проте мінімізувати ризики та запобігти хворобам серця – можливо.
Як убезпечити себе від хвороб серця та судин?
Фактор ризику: серцево-судинні захворювання
Фактор успіху: дізнатися про причини та профілактику
Лікарі виділяють декілька основних причин: надлишкова вага, низька фізична активність, підвищений артеріальний тиск, надмірне вживання тютюну, супутні хвороби, наприклад, діабет та інші. До речі, згідно з інформацією МОЗ – це проблема кожної п’ятої людини в країні.
Причини серцево-судинних хвороб
- Надлишкова вага та неправильне харчування
За статистикою, майже кожен другий українець має проблеми з вагою. Переїдає, не контролює вживання висококалорійної їжі, напоїв та солі. Недостатньо споживає овочів та фруктів. Вихід із ситуації – консультуватися з лікарями та спеціалістами та відповідно до потреб організму корегувати раціон.
І це важливо, адже правильний серцевий ритм, еластичні судини, відсутність розладу електролітного балансу та правильна консистенція крові знижують ризик тромбоутворення.
- Стрес
Тривожні стани, стрес можуть більш ніж в два рази збільшувати ризик серцево-судинних захворювань. Спеціалісти рекомендують вчитися контролювати реакції на емоції, налагоджувати режим сну, розділяти роботу та відпочинок.
- Підвищений артеріальний тиск
Кожен третій українець має підвищений артеріальний тиск і часто не знає про це, а у 25% на фоні проблем з тиском – виявляють серцево-судинні ускладнення.
Космічний показник 120/80 притаманний далеко не усім. Для більшості людей нормальними вважаються всі показники артеріального тиску, які не перевищують 139/89.
Але для того, аби знати свою норму і як контролювати показники, варто консультуватися з лікарями і дотримуватися необхідних вашому організму рекомендацій.Також по темі: Шість причин полюбити ранкову зарядку Типові помилки у харчуванні: що треба знати про прийоми їжі Як швидко підвищити тиск у домашніх умовах
- Низька фізична активність
Малорухливий спосіб життя може провокувати розвиток захворювань серця. До того ж, усього 3% українців достатньо
приділяють часу фізичній активності. Важливо ввести у звичку щоденні прогулянки. І близько 25-40 хвилин на день приділяти вправам.
- Шкідливі звички
50 тисяч українців щороку, помирають від серцево-судинних захворювань, які спричинені курінням, згідно з інформацією МОЗ.
Із надмірним вживанням алкоголю – схожа ситуація. Він провокує проблеми з артеріальним тиском, психічні розлади, проблеми з вагою.
Тому важливо, оцінювати ризики для власного здоров’я і відмовлятися від шкідливих звичок.
Жити тут і зараз, насолоджуючись моментом, бути здоровими та знайти свої фактори успіху набагато легше, ніж здається на перший погляд.
Нагадаємо, раніше ми розпрвідали про продукти, корисні для серця.
Фото: Pixabay
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