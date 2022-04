Шість причин полюбити ранкову зарядку

Навіщо робити зарядку вранці.

Як же важко буває встати вранці. Щоб підбадьоритися, деякі люди тут же заварюють собі ароматну каву, інші починають день з прийняття душу.

Але кажуть, десь є такі, що пробуджуються за допомогою ранкової зарядки.

Серйозно: саме ті, хто підбадьорює організм фізкультурою, швидше за все переходять в активний режим.

Отже, давай з’ясуємо детальніше, чому вже завтрашній ранок тобі потрібно почати з 10-хвилинної розминки своїх кісточок, а не з кави?

Чи доводилося тобі помічати, як багато людей вранці бувають у поганому настрої?

Лікарі вважають, що одна з причин такого стану полягає в гіпокінезії.

Іншими словами, у відсутності фізичної активності.

А ось “пропрацьовані” м’язи посилають у головний мозок достатню кількість імпульсів, завдяки яким він активно налаштовується на робочий лад.

Люди, які відмовляються від ранкової зарядки, часто страждають від нервової збудливості, відчувають хронічну втому.

Вони скаржаться на відсутність енергійності та бадьорості вранці. І тільки в обідній час такі люди відзначають підвищення активності.

Із самого дитинства батьки розповідали нам про необхідність робити зарядку. Та лише деякі з нас покірно прислухалися до таких рекомендацій.

А більша частина людей, перш ніж почати робити ранкову зарядку, прагне зрозуміти, що ж такого цінного вона приносить. Давай розбиратися.

Організм людини прокидається значно швидше та активніше після навіть невеликої зарядки.

Після фізкультури активізується кровообіг. Всі органи та тканини починають активно насичуватися киснем.

Відчувається приплив енергії, поліпшується самопочуття. А мозок, який отримав свою порцію кисню, активно включається в робочий процес.

Регулярні заняття фізкультурою вранці призводять до зміцнення м’язових тканин.

Ранкові вправи позитивно впливають на стан хребта і суглобів. Навіть проста і нетривала гімнастика служить відмінною профілактикою розвитку багатьох хвороб опорно-рухового апарату.

Завдяки гімнастиці людина поступово повернеться до красивих форм тіла: деякі м’язи підкачуються, з’являється стрункість, підтягується живіт.

Зарядка має на увазі набір простих вправ, які спрямовані на розігрів м’язів і опрацювання суглобів.

Ніяких надмірних навантажень ранкова фізкультура не містить. А тому не викликає відчуття втоми або болю.

Під час виконання вправ в організмі посилюється вироблення ендорфінів. Ці гормони радості здатні значно підвищити настрій і зарядити позитивом на весь день.

Прийнявши рішення робити зарядку, необхідно змусити себе прокидатися на 10-15 хвилин раніше.

Тому починають з’являтися нав’язливі думки: «Навіщо мені потрібна ця зарядка, вона все одно нічого не дає. Краще поспати зайві 10-15 хвилин ».

Ось саме в цей момент важливо не піддатися таким думкам і подолати себе. Таке «вправа» здорово прокачає твою силу волі.

Ранкова зарядка має комплексну дію на організм. Вона активізує кровообіг, прискорює обмін речовин.

Завдяки поліпшеному кровотоку всі внутрішні органи отримують достатнє харчування і починають значно активніше функціонувати.

Користь ранкової зарядки для здоров’я:

Особливо корисна зарядка тим людям, які змушені вести сидячий спосіб життя. Для них фізкультура – це необхідність.

