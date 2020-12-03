Подарунок чи хабар: як віддячити без порушення Закону?

Юрист пояснив різницю між подарунком та хабарем.

В Україні прийнято дякувати за добре зроблену послугу і виконану роботу.

Але як подякувати вчителю, держслужбовцю або лікарю, не порушуючи закон?

Адже хабар — серйозний злочин, у якому звинуватять обох, і покарання буде суворим.

Отож сьогодні разом із юристом Олександром Моргуном потренуємось у мистецтві подарунку.

Різниця між подарунком і хабарем

Що вважається подарунком?

Тлумачення терміна “подарунок” міститься у ст. 1 ЗУ “Про запобігання корупції”:

Подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/отримують безплатно або за ціною, нижчою від мінімальної ринкової;

Тобто це:

Гроші, будь-які чеки та цінні папери;

Будь-яке майно;

Нерухомість;

Послуги та вигоди.⠀

Що таке хабар?

Перше й головне, що треба знати — отримання хабара регулюється статтею 368 Кримінального кодексу України “прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”.

Тобто в Законі є термін “неправомірна вигода”, а такий термін як “хабар” не зустрічається взагалі.

За хабарі карають обидві сторони!

І навіть якщо чиновник не візьме, а повідомить про це начальству, покарають того, хто пропонував.

Про це чітко говориться у Ст. 369 ККУ:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі караються штрафом від 17000 грн до 68000 тисяч або навіть обмеженням чи позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

Як правильно дарувати подарунки?

Не всі подарунки — хабар.

Якщо вирішили привітати когось від душі і подарувати щось на пам’ять, то робити це не заборонено.

Але є певні обмеження:

Подарунок повинен бути дешевший за 1700 грн

Коли сума більша, одержувач зобов’язаний здати подарунок організації, у якій працює, або викупити у держави.

Щоб не ускладнювати життя своїм знаком уваги, не забувайте про ціну!

Прикріпіть чек

Тостер, пляшка алкоголю або цукерки — неважливо.

Ціни різні. Тож, якщо ви купили товар за 1200 грн, а в іншому місці він коштує 2100, можуть виникнути проблеми.

Краще відразу позначте, що ви не вийшли за рамки закону.

Не просіть нічого натомість

Навіть натякати на взаємну послугу не можна!

Ні усно, ні тим більше письмово.

Раджу дарувати подарунки перед святами, коли ні в кого не виникне підозр.

Спитайте дозволу

Перед привітанням уточніть, чи доречно це.

У всіх організацій свої правила, тому якщо людина відмовиться — не наполягайте.

Не створюйте собі та іншим проблем.

А про те, яку відповідальність доведеться понести, якщо ваш подарунок розцінять як хабар, дивіться у відео блогера й танцюючого юриста Олександра Моргуна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали проте, чим небезпечна зарплата “в конверті”.

Фото: Pixabay

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