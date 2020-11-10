Перепланування чи реконструкція: як зробити ремонт без порушення закону

Юрист Олександр Моргун розповів, яка різниця між переплануванням та реконструкцією.

Купуючи квартиру в старому фонді або в новобудові, кожен з нас має бажання внести свої корективи в планування та зробити її більш комфортною для проживання.

Але чому іноді після такого ремонту квартиру не можна продати чи зареєструвати?

Все це через велику різницю між тим, що саме ви робите — перепланування чи реконструкцію. Один із цих процесів може бути легко узаконений та внесений в технічний паспорт, а інший тягне за собою безліч дозвільної документації та штрафи за її недотримання.

Перепланування та реконструкція

Різниця між поняттями

Якщо в ході проведення змін ви зачіпаєте несучі конструкції будинку та втручаєтеся в інженерні комунікації загального користування — це реконструкція.

З точки зору законодавства, переплануванням вважається будь-яка зміна конфігурації приміщення (без втручання в несучі конструкції), що вимагає внесення змін до технічного паспорта.

При переплануванні можна:

• Об’єднувати санітарні приміщення в єдиний вузол і розширювати їх площу за рахунок коридору;

• З’єднувати приміщення за допомогою прорізів у перегородках і стінах;

• Збільшувати житлову площу за рахунок зменшення розміру нежитлових приміщень;

• Прибирати шафи, антресолі, комори і підвіконні частини стіни для влаштування виходу на балкон;

• Об’єднувати кухню із суміжною кімнатою шляхом демонтажу перегородки.

При переплануванні заборонено:

• розширювати площу ванної та туалету за рахунок житлових приміщень;

• розбирати зовнішні стіни для об’єднання кімнат з лоджіями та балконами;

• проводити навіть частковий демонтаж міжповерхових перекриттів, систем вентиляційних каналів і коробів;

• видаляти звукоізоляцію підлоги;

• проривати льохи і споруджувати прибудови до квартир, що знаходяться на перших поверхах багатоповерхівок.

Незаконне перепланування призведе до того, що власник не зможе продати, подарувати, заповісти у спадок або надати свою нерухомість як забезпечення за кредитом.

Після проведення перепланування необхідно викликати технічного спеціаліста та отримати від нього технічний паспорт і довідку про те, що перепланування зроблене без втручання у несучі конструкції.

Дії при проведенні реконструкції

Узаконення реконструкції в квартирах регулює Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Щоб отримати дозвіл для проведення реконструкції потрібно пройти через наступні етапи:

1. Розробка проектної документації.

2. Оформлення документів про авторський та технічний нагляд.

3. Реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт в Державній архітектурно-будівельній інспекції (далі ДАБІ).

4. Розробка технічного паспорта на квартиру (після виконання будівельних робіт).

5. Отримання Сертифіката про відповідність закінченого об’єкту.

А що буде, якщо розпочати процес реконструкції без дозвільних документів? Які штрафи очікують законопорушника?

Юрист і блогер Олександр Моргун розповів у відео всі подробиці.

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Фото: Pixabay

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