Перепланування чи реконструкція: як зробити ремонт без порушення закону

Юрист Олександр Моргун розповів, яка різниця між переплануванням та реконструкцією.
Купуючи квартиру в старому фонді або в новобудові, кожен з нас має бажання внести свої корективи в планування та зробити її більш комфортною для проживання.
Але чому іноді після такого ремонту квартиру не можна продати чи зареєструвати?Також по темі: Недоброчесні покупці: як не потрапити на гачок онлайн-шахраїв Оподаткування соцмереж: чи доведеться нам платити за Facebook та Instagram? Дістають колектори? Експерт розповів, що робити в такому випадку
Все це через велику різницю між тим, що саме ви робите — перепланування чи реконструкцію. Один із цих процесів може бути легко узаконений та внесений в технічний паспорт, а інший тягне за собою безліч дозвільної документації та штрафи за її недотримання.
Перепланування та реконструкція
Різниця між поняттями
Якщо в ході проведення змін ви зачіпаєте несучі конструкції будинку та втручаєтеся в інженерні комунікації загального користування — це реконструкція.
З точки зору законодавства, переплануванням вважається будь-яка зміна конфігурації приміщення (без втручання в несучі конструкції), що вимагає внесення змін до технічного паспорта.
При переплануванні можна:
• Об’єднувати санітарні приміщення в єдиний вузол і розширювати їх площу за рахунок коридору;
• З’єднувати приміщення за допомогою прорізів у перегородках і стінах;
• Збільшувати житлову площу за рахунок зменшення розміру нежитлових приміщень;
• Прибирати шафи, антресолі, комори і підвіконні частини стіни для влаштування виходу на балкон;
• Об’єднувати кухню із суміжною кімнатою шляхом демонтажу перегородки.
При переплануванні заборонено:
• розширювати площу ванної та туалету за рахунок житлових приміщень;
• розбирати зовнішні стіни для об’єднання кімнат з лоджіями та балконами;
• проводити навіть частковий демонтаж міжповерхових перекриттів, систем вентиляційних каналів і коробів;
• видаляти звукоізоляцію підлоги;
• проривати льохи і споруджувати прибудови до квартир, що знаходяться на перших поверхах багатоповерхівок.
Незаконне перепланування призведе до того, що власник не зможе продати, подарувати, заповісти у спадок або надати свою нерухомість як забезпечення за кредитом.
Після проведення перепланування необхідно викликати технічного спеціаліста та отримати від нього технічний паспорт і довідку про те, що перепланування зроблене без втручання у несучі конструкції.
Дії при проведенні реконструкції
Узаконення реконструкції в квартирах регулює Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”.
Щоб отримати дозвіл для проведення реконструкції потрібно пройти через наступні етапи:
1. Розробка проектної документації.
2. Оформлення документів про авторський та технічний нагляд.
3. Реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт в Державній архітектурно-будівельній інспекції (далі ДАБІ).
4. Розробка технічного паспорта на квартиру (після виконання будівельних робіт).
5. Отримання Сертифіката про відповідність закінченого об’єкту.
А що буде, якщо розпочати процес реконструкції без дозвільних документів? Які штрафи очікують законопорушника?
Юрист і блогер Олександр Моргун розповів у відео всі подробиці.
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Фото: Pixabay