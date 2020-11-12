Що робити, якщо загубився ваш багаж?

Ваш багаж загублено чи пошкоджено? Юрист Олександр Моргун розповів, що робити в таких випадках.

Буває й таке, що прилетівши на омріяний відпочинок, розумієш, що твій багаж загублено.

В голові одне питання: “Чому саме я?”

Причин може бути декілька: більшість речей губляться на рейсах з пересадками, а решта – це невчасне прибуття, помилки при сортуванні, проблеми з квитками або помилки персоналу.

Та загалом статистика втішна: 85% речей повертають протягом 36 годин, лише 7% вважаються загубленими назавжди.

Як діяти, якщо ваш багаж загубили

звернутись до стійки Lost & Found поблизу лінії видачі багажу (якщо переліт був з пересадкою то звертаєтесь до останнього перевізника);

оформити акт про неналежне перевезення багажу – Property Irregularity Report (PIR). Одразу, ще до виходу з контрольної зони аеропорту;

моніторити інформацію про статус багажу на сайті World Tracer (код за яким проводиться пошук ви отримаєте при оформленні PIR);

знайдений багаж мають доставити додому або можете забрати його самостійно.

Як діяти, якщо ваш багаж пошкодили

Все так само.

Потрібно звернутись в офіс Lost & Found, оформити Damage and Pilferage Report (DPR) та зберегти оригінал бірки багажу.

Після чого можна полагодити валізу, та з чеком за ремонт звернутись із заявою про компенсацію до авіаперевізника.

Як запобігти таким ситуаціям?

Щоб мінімізувати вірогідність, що така ситуація станеться з вами:

Завжди знімайте з валізи усі бірки та наліпки з попередніх рейсів.

Якщо ви трансферний пасажир, то нагадайте про це при реєстрації на наступний рейс.

А, щоб вашу валізу було легше знайти, чіпляйте на неї адресник та купіть яскравий чохол!

Все ж, якщо вам не пощастило, то про втрату або пошкодження багажу до авіакомпанії треба написати протягом 7 днів.

Чому із цим процесом не варто затягувати?

Танцюючий юрист і блогер Олександр Моргун розповів у відео всі подробиці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити ремонт і не порушити закон.

Фото: Pixabay

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