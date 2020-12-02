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ICTV / Ранок / Чому на Тайвані люди не заражають одне одного коронавірусом? / 02.12.2020 07:45
02.12.2020 07:45
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Чому на Тайвані люди не заражають одне одного коронавірусом?


Особливості та цікавинки тайванського життя від українки Яни, що живе там вже кілька років з чоловіком.

Як Тайвань вийшов з коронавірусної гри?

Тайвань показав один з найкращих результатів в боротьбі з коронавірусом: за понад 200 днів там не зафіксували жодного випадку передачі COVID-19 від людини до людини.

Станом на 26 листопада загальна кількість хворих складала 625 людей, з них померло лише 7 людей.

Крім того, більшість хворих – це люди, які приїхали з за кордону, всередині країни вірус не розповсюджується.

Сьогодні ми відсвяткували 200 днів з того часу, коли зафіксували останній випадок коронавірусу. Ще у січні-лютому держава перекрила кордони і викорінила коронавірус з Тайваню. Тому зараз це одна з найбезпечніших держав країн у світі, сюди приїжджають американці та привозять своїх дітей, щоб вони могли ходити до шкіл і взагалі вести нормальний спосіб життя, – каже Яна.

Завдяки своєчасній реакції тайванської влади в січні і лютому, сьогодні ця країна може дозволити собі все те, що не можуть інші – жити, як в докарантинні часи. Зі святами, фестивалями та парадами, зокрема ЛГБД-парадами.

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Життя як в докарантинні часи

Маленькі тайванські магазинчики – це те, в що на острові Яна закохалася чи не з першого погляду. Чим вони же вони її підкорили? Своєю багатофункціональністю. Окрім, скажімо, купити батончик, там ще можна забрати посилку. В Україні магазини теж почали надавати такі послуги, однак поки що це скоріш виняток, аніж правило.

Коли я їду забирати свою посилку на Тайвані, зручність в тому що її можна забрати в будь-якому відділені ком’юніті-стор – це такі маленькі супермаркети – вони є скрізь на кожному кутку. Тому це дуже зручно – не потрібно їхати до поштового відділення, –  зазначає Яна.

І поштові послуги посеред полиць з продуктами – це не все. Такі маленькі супермаркети мають ще декілька козирів.

Можна відсканувати документи, можна заплатити за комунальні послуги чи просто купити каву, – каже Яна.

Що це за фестивалі голодних духів проводять на Тайвані та чому саме тут в жителів нема стереотипів та упереджень щодо представників ЛГБТ-спільноти?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Естонія стала “електронною державою”.

Фото: Unsplash

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Теги: емігранти, еміграція, українські емігранти
02.12.2020 07:45



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