Зарплата “в конверті”: як не залишитися ні з чим

Переваги “білої” зарплати. Що потрібно запитувати у роботодавця на співбесіди, аби потім не залишитися ні з чим.

У зв’язку з пандемією, багато компаній звільняють своїх працівників або просять писати заяву на надання відпустки за свій рахунок.

Деякі дійсно не мають можливості оплатити простій, оскільки знають — держава їм нічого не компенсує, бо зарплата була сіра.

Щоб на своїй роботі почуватись в безпеці, треба про це попіклуватись із самого початку.

Чек-лист при влаштуванні на роботу

Майже кожен роботодавець обіцяє золоті гори, аби залучити до себе хорошого фахівця. Ось тільки деякі економлять навіть на туалетному папері.

Щоб не виявити це вже після підписання договору, будьте готові не тільки відповідати на питання під час співбесіди, але й ставити їх.

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Перевірити потенційного роботодавця і переконатися, що проблем не буде, однозначно потрібно, і варто починати з наступних питань:

Чи зарплата є офіційною?

«Чорна» і «сіра» зарплати — порушення закону.

Якщо ви погоджуєтеся отримувати неофіційну зарплату, то стаєте співучасником злочину.

До того ж, при конфлікті з керівництвом, в декреті або на лікарняному ви можете залишитися лише з офіційною зарплатою, адже інша частина ніде не задокументована.⠀

Скільки разів на місяць виплачують зарплату?

Відповідно до ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону «Про оплату праці»:

Заробітна плата виплачується у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів.

Тож виплати повинні бути два рази на місяць: не рідше, ніж кожні два тижні.

Дати виплати зарплати повинні бути чітко закріплені і не повинні залежати від того, «коли клієнт заплатить» чи реалізується товар.

Чи затримують зарплату?

Затримки заборонені, незалежно від будь-яких причин.

Знайте, коли кажуть, що після сплати всіх необхідних платежів на зарплату не вистарчило, це маячня.

Кодексом законів про працю (ст. 97) встановлено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Відповідно до ст. 265 КЗпП роботодавець несе матеріальну відповідальність: працівник повинен отримати зарплату і додаткову компенсацію за кожен день прострочення.

Чи оплачують лікарняні?

Роботодавець зобов’язаний виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Він не має права оплачувати дні хвороби як відпустку.

Чи Виплачуются відпускні?

Роботодавець зобов’язаний виплачувати працівникові відпускні, причому мінімум за 3 дні до відпустки.

Такий порядок оплати відпусток встановлений ст. 115 КЗпП та частиною першою ст. 21 Закону «Про відпустки».

Якщо відпускні не виплатили вчасно, ви маєте право його перенести. Утримувати відпускні з заробітної плати незаконно.⠀

Чи існують на підприємстві штрафи?

Штрафувати працівників забороняється.

За провину можна застосувати тільки дисциплінарні стягнення: зауваження, догана або звільнення.

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Не бійтеся задавати питання і вести діалог.

Якщо потенційному роботодавцю нічого приховувати, він відповість на всі спокійно. Але якщо він кхиляється від відповідей, насторожіться — далі буде гірше.

Детальніше дивіться у сюжеті юриста Олександра Моргуна.

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Фото: Unsplash

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