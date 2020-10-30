Як не втратити авто через штраф за порушення ПДР?

Не сплатиш штраф за порушення правил дорожнього руху вчасно – будь готовим до примусового стягнення. За борги виконавча служба блокує банківські рахунки, оголошує авто у розшук та забороняє виїзд за кордон.

Але проблема у тому, що чимало водіїв можуть навіть не здогадуватися про заборгованість перед державою. Зокрема і через те, що штрафи інколи накладають помилково.

Якщо ви помилково отримали «лист щастя», як водії називають повідомлення про штрафи, адвокати радять звернутися із заявою до патрульної поліції за місцем вашого проживання. Відповідну заяву розглянуть, і якщо встановлять, що порушення не було, борг мають анулювати.

Де побачити та оплатити адміністративні протоколи

Переглянути та оплатити адміністративні протоколи можна в електронному кабінеті водія та спеціальних мобільних додатках.

Окрім застосунку Дія, працює сервіс Штрафи ПДР. Його розробили у співпраці з МВС.

До того ж чимало банків, зокрема державний Приватбанк, мають систему сповіщення про порушення ПДР їх клієнтом. Така послуга стала можливою, бо МВС надали банкам доступ до реєстру про адміністративні правопорушення.

Інший варіант дізнатися про борг – адмінпостанову можуть надіслати вам на електронну пошту. Але для цього необхідно подати заяву до поліції. Українців, які не мають цифрових засобів зв`язку, інформують через Укрпошту.

І тут можуть виникнути складнощі. Бо порушник може не проживати за місцем реєстрації. А якщо не сплатити штраф вчасно, відкривають виконавче провадження.

Як уникнути кримінального провадження

Штраф, який виписали патрульні на дорозі, необхідно сплатити протягом 15 діб. 30 діб дається для оплати штрафів, зафіксованих камерами автофіксації порушень ПДР. Та стільки ж часу є для оплати порушень щодо правил паркування.

З них перші два тижні — пільгові, тобто діє 50% знижка. Але важливо пам`ятати: різні види штрафів потребують різних реквізитів.

Переплутаєте дані – борг не погаситься. Сума штрафу подвоїться і його передадуть на примусове стягнення до виконавчої служби Мін`юсту.

Більше дивіться у відео.

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