Календар стрижок на грудень 2020: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на грудень 2020 року стане тобі у нагоді, якщо ти плануєш освіжити образ перед новорічними святами.

Коли саме краще стригтися у грудні? Ранок у Великому Місті для тебе підготував список сприятливих та несприятливих днів для походу в салон краси.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в грудні 2020

6, 7, 8, 13, 17, 26, 28 грудня

Детальний календар стрижок на грудень 2020

6 грудня: надзвичайно вдалий день для стрижки. Нова зачіска не лише тобі пасуватиме, але й сприятиме покращенню фінансового стану.

7 грудня: стрижка в цей день допоможе тобі зміцнити корені волосся та вирішити проблему випадіння. Форма триматиметься довго. А от якщо вирішиш пофарбуватись – фарба змиється доволі швидко. Тож до колориста записуйся, тільки якщо хочеш поекспериментувати з ризикованими відтінками.

8 грудня: ідеальний час для відвідування салону краси. Локони будуть менше сіктися, а їхня структура покращиться.

13 грудня: зміна зачіски допоможе тобі оновитися не лише зовнішньо, а і внутрішньо. Після стрижки ти буквально відчуєш себе новою людиною!

17 грудня: вдалий день для будь-яких експериментів із зачіскою. Адже локони, підстрижені в цей день, дуже швидко відростуть.

26 грудня: сміливо записуйся до перукаря на цей день! Після стрижки ти відчуєш прилив сил, а твоя інтуїція загостриться.

28 грудня: Похід до перукарні сьогодні – хороша ідея, але тільки в першій половині дня. Стрижка ввечері замість успіху і матеріального благополуччя може призвести до зниження імунітету.

Несприятливі дні для стрижки в грудні 2020

2, 4, 9, 15, 31 грудня.

Усі інші дні місяця, яких немає у списку сприятливих та несприятливих дат, вважаються нейтральними для походу в перукарню.

Календар стрижок на грудень 2020

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як підстригти чоловіка вдома самостійно.

Фото: Unsplash

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