Не буди у ній звіра: топ чоловічих звичок, які дратують більшість жінок

Які чоловічі звички дратують жінок найбільше?

Кожен, напевно, чув про те, що жінки родом з Венери, а чоловіки — з Марсу.

Це не просто вдала для маркетингу назва відомої психологічної книги і далеко не стереотип.

У нас і справді дуже багато відмінностей, а, буває, що й зовсім говоримо ніби різними мовами. Проте, коли люди люблять одне одного, то з усіх сил намагаються порозумітись.

Ранок у Великому Місті новою добіркою вирішив допомогти парам уникнути виснажливих побутових сварок.

Топ-5 чоловічих звичок, які дратують жінок

Неохайність

Сюди можна віднести не лише розкидані шкарпетки, які вже стали вічним мемом, а й непомитий посуд чи пролиту на підлогу каву.

Здається, не варто пояснювати, чому така поведінка ладна вивести з себе.

Якщо тобі подобається жити в творчому хаосі, то просто згадай, що ти тут не один.

Холостяцьке життя позаду, зараз варто думати й про добробут тих, хто поруч.

Трапляється різне, але, якщо ти вперто повторюєш цю звичку з дня на день, “миру” у вашому домі краще не чекати…

Невміння чути

Буває, що чоловіки слухають-слухають, а проте не чують.

Нічого не дратує настільки сильно, як потреба повторювати інформацію по 100 разів. І, напевно, нічого не ображає так, як неуважність до твоєї особистості.

Якщо ти занятий, краще відклади розмову на потім.

Розпорушуючи свою увагу, не почуєш кохану. Тоді у неї закредеться сумнів, чи тобі просто не все одно.

А це вже перший крок до токсичності у стосунках.

Порівняння з іншими жінками

Не варто порівнювати свою жінку з її попередницями або з мамою.

Тобто замислюватись про це, напевно, нормально, а от говорити їй про це — точно ні!

Якщо одна твоя попередня партнерка була кращою коханкою, а інша смачніше готує, то й стосунки треба було будувати з ними.

На недоліки можна вказати більш здоровим шляхом, не завдаючи своїй супутниці стільки болю.

Безпорадність

Важливо розуміти, що твоя кохана не є матусею.

Ти вже дорослий і маєш коритсуватись базовими навичками самообслуговування.

Погодься, приготувати собі щось або, бодай, розігріти готову страву не так вже й важко. До того ж, чоловік на кухні виглядає так гаряче!

Та й взагалі, мова тут не лише про харчування. Жінкам хочеться, аби чоловік міг самостійно прийняти рішення, а не телефонував їм що п’ять хвилин із продуктового магазину.

Докори в меркантильності

Досить вбачати у кожній пересічній меркантильну натуру, яку цікавить лише твоє фінансове становище.

Так, партнерку може ображати твоя недоречна економність. Але найчастіше вона потребує твоєї уваги, а не грошей.

Букетик польових квітів іноді буває цінніший за 101 троянду.

Тож досить прислухатись до реперів, які тільки й співають про те, що дівчатам потрібні лише твої гроші. Подаруй її свою увагу!

Якщо ти впізнав себе в перелічених звичках, то досить дорікати партнерці в істеричності — на таке дратується більшість жінок!

Краще спробувати не бути “подразником” і зосередитись на побудові здорових, дорослих стосунків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо укладати шлюбний договір.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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