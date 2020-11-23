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ICTV / Ранок / Как укрепить ваши отношения: привычки по-настоящему счастливых пар / 23.11.2020 18:10
23.11.2020 18:10
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Как укрепить ваши отношения: привычки по-настоящему счастливых пар

Фото: Unsplash

Привычки по-настоящему счастливых пар.

Считаете, что главное – выбрать “правильного” человека, а счастливые отношения придут сами собой?

На самом деле над гармонией и взаимопониманием необходимо работать.

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И хотя универсального секрета счастливых отношений не существует, но есть полезные привычки, которые помогут привнести в вашу жизнь ещё больше радости и любви.

Утро в Большом Городе собрал самые интересные.

Топ-7 привычек счастливых пар

Развивают общие интересы.

Конечно, очень важно всегда оставаться самодостаточной личностью и не пренебрегать своими интересами.

Однако развитие общих интересов сделает ваши отношения крепче и многограннее.

Подумайте, что вы можете делать вместе. Например, играть в теннис, садить цветы, готовить или рисовать, дополняя общую картину различными деталями и оттенками.

пара готовит фото

Фото: Pixabay

Ложатся спать в одно и то же время.

Ученые доказали, что люди, которые ложатся спать одновременно, наиболее счастливы в отношениях.

И действительно, уютные объятия под одеялом и разговоры о прошедшем и грядущем дне творят чудеса!

Они сближают, вызывая чувство единства и доверия к своей “половинке”.

Держат друг друга за руки

Прогулки за руку чрезвычайно важны. Это говорит о том, что люди не чужие, между ними есть чувства и они не хотят потерять друг друга.

А вот если мужчина или женщина больше не желает держать своего партнёра за руку – это тревожный сигнал подсознания. Высока вероятность того, что человек просто разлюбил свою “вторую половинку”.

руки фото

Фото: Pixabay

Умеют доверять и прощать друг друга

Ругаться по пустякам и обвинять друг друга – очень просто. Но это путь, который ведёт не к счастливым взаимоотношениям, а к расставанию.

А значит – вы должны учиться понимать, моментально мириться и прощать своего партнёра. Впрочем, когда вы любите, сделать это просто.

Обнимают друг друга при встрече

Кто не хочет упасть в объятия после напряжённого рабочего дня? 🙂

Если же у вас был удачный день – поделитесь своим хорошим настроением.

Обнимайте своих любимых, ведь это так просто!

объятия фото

Фото: Pixabay

Фокусируются на достоинствах, закрывают глаза на недостатки.

В любом человеке, в том числе в вашей второй половинке, можно найти множество недостатков. Но только зачем?

Поэтому вместо того, чтобы ругать своего партнёра за разбитую тарелку, поблагодарите за то, что он мыл посуду.

Говорят “Я люблю тебя” каждый день

Признание в любви помогают чувствовать себя спокойнее и счастливее.

Заботьтесь о любимых людях, дарите им нежность и внимание.

Любите – и не забывайте почаще говорить об этом!

любовь фото

Фото: Pixabay

Напомним, ранее мы рассказывали о парах, которые докозали, что вечная любовь существует.

Фото: Unsplash

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Теги: корисні поради, психологія
23.11.2020 18:10



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