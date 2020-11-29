Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Хто в Україні працює не за копійки? Топ-10 професій із високою зарплатою / 29.11.2020 18:26
29.11.2020 18:26
Поділитися

Хто в Україні працює не за копійки? Топ-10 професій із високою зарплатою


Які професії в Україні найбільш перспективні та високооплачувані? 

Зовсім не дивно, чому більшість українців не задоволені розміром свого заробітку.

У 2020 році середня зарплата в Україні складає 12500 грн. А багатьом громадянам і зовсім доводиться перебиватись “мінімалкою”, тобто 5000 грн.

Проте і в Україні є люди, які чесним шляхом заробляють дуже непогані гроші. Хто вони?

Також по темі: Як заробити жінці в декретній відпустці: 5 бізнес-ідей Меркантильність чи далекоглядність? Чому важливо підписувати шлюбний договір Чорна п'ятниця: де вигідно придбати техніку для дому

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Топ-10 професій з найбільшими зарплатами

Вузькоспрямовані IT-фахівці

Сфера IT на сьогоднішній день є найбільш затребуваною не лише в Україні, а й в цілому світі.

Тому не дивно, що хороші програмісти заробляють багато.

Сюди можна віднести фахівців з кібербезпеки та оперування великими даними, інженерів з робототехніки, а також тетувальників і розробників програм та додатків.

Останні, до речі, є чи не найбільш високооплачуваними в нашій країні.

Таким співробітникам роботодавці пропонують 90-100 тис. гривень.

Стоматологи

стоматолог фото

Фото: Pixabay

Лікарям, що мають покликання до лікування зубів, вчитись треба значно довше, ніж іншим колегам.

Але й заробляють вони в рази більлше.

Особливо добре платять стоматологам-ортодонтам (середня зарплата по Україні — 40 000 грн), дитячим стоматологам і стоматологам-ортопедам (по 25 000 грн відповідно).

Продакт-менеджер у фармацевтиці

Взагалі продакт-менеджер — це фахівець, який придумує і створює нові продукти компанії, відповідає за їхнє просування, формує цінову політику.

Зарплата великою мірою залежить вфід сфери.

Однією із найперпективніших є фармацевтика.

Якщо в середньому продакт-менеджери в Україні отримують приблизно 20 000 грн, то тим, хто працює у фармкомпанії, цю цифру збільшують удвічі.

Брокер із цінних паперів

брокер фото

Фото: Pixabay

Брокер — це посередник між продавцями й покупцями. Його зарплата дорівнює комісії від угоди.

Бувають брокери з нерухомості, кредитів, страхування.

Та найбільш перспективними в плані зарплати є саме біржові брокери, або брокери з цінних паперів.

В Україні такі фахівці мають близько 30 тисяч гривень.

Комерційний директор

Це права рука керівника компанії.

Він займається топ-менеджментом і має вирішувати найрізноманінтніші питання.

Залежно від масштабу компанії, завдань та інших факторів зарплата комерційного директора може значно перевищувати медіану в 30 000 грн.

Така людина має бути вправним лідером та амбітним кар’єристом.

Працівники авіації

стюардеса фото

Фото: Pixabay

За даними Держстату, середня зарплата у працівників авіатранспорту – 35,5 тис. гривень.

На сайтах пошуку роботи бортпровідникам пропонують 25-78 тисяч гривень.

Вимог багато: вища освіта, знання двох і більше іноземних мов,  приємна зовнішність, відсутність таювань і брекетів, наявність закордонного паспорта й любові до неба.

Але й заробіток тут відповідний.

Менеджери з продажу

Сфера продажу вважається однією з найперспективніших на ринку праці.

Великою мірою, через свою універсальність.

Зокрема, менеджери з продажу в середньому по Україні заробляють 17,5 тисяч гривень.

Сфера інформації і телекомунікації

телекомунікація фото

Фото: Pixabay

Держстат каже, що представники цієї сфери в середньому мають близько 15,7 тисяч гривень.

Сюди відносяться працівники телебачення, радіо, ЗМІ, кіновиробництва і телекомунікацій.

Креативні професії завжди матимуть попит на ринку. Тому, якщо маєш до того хист, то знай — ніколи не пізно перекваліфікуватись у іншу сферу.

Фінансисти і страховики

Це професії, що завжди були затребувані та гідно оплачувані на ринку праці.

В середньому фахівці цієї сфери заробляють 15,5 тисяч гривень.

Доволі поширеною є думка, що у нас вже перенасичення фінансистами.

Проте досвідчений та талановитий фахівець точно знайде собі вигідне місце на ринку.

Працівники аграрної сфери

аграрник фото

Фото: Pixabay

Ні для кого не є секретом, що агробізнес в Україні – це одна з найбільш перспективних галузей господарства.

Розвивається вона доволі стрімко, тому попит на фахівців великий.

Наразі середня зарплата агронома складає близько 15 тисяч гривень.

Але будучи спеціалістом у прибутковій галузі, можна почати власну справу, й заробляти вже значно більше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як отримати роботу дез досвіду.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Перспективні професії, працевлаштування
29.11.2020 18:26



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати