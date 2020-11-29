Хто в Україні працює не за копійки? Топ-10 професій із високою зарплатою

Які професії в Україні найбільш перспективні та високооплачувані?
Зовсім не дивно, чому більшість українців не задоволені розміром свого заробітку.
У 2020 році середня зарплата в Україні складає 12500 грн. А багатьом громадянам і зовсім доводиться перебиватись “мінімалкою”, тобто 5000 грн.
Проте і в Україні є люди, які чесним шляхом заробляють дуже непогані гроші. Хто вони?Також по темі: Як заробити жінці в декретній відпустці: 5 бізнес-ідей Меркантильність чи далекоглядність? Чому важливо підписувати шлюбний договір Чорна п'ятниця: де вигідно придбати техніку для дому
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Топ-10 професій з найбільшими зарплатами
Вузькоспрямовані IT-фахівці
Сфера IT на сьогоднішній день є найбільш затребуваною не лише в Україні, а й в цілому світі.
Тому не дивно, що хороші програмісти заробляють багато.
Сюди можна віднести фахівців з кібербезпеки та оперування великими даними, інженерів з робототехніки, а також тетувальників і розробників програм та додатків.
Останні, до речі, є чи не найбільш високооплачуваними в нашій країні.
Таким співробітникам роботодавці пропонують 90-100 тис. гривень.
Стоматологи
Лікарям, що мають покликання до лікування зубів, вчитись треба значно довше, ніж іншим колегам.
Але й заробляють вони в рази більлше.
Особливо добре платять стоматологам-ортодонтам (середня зарплата по Україні — 40 000 грн), дитячим стоматологам і стоматологам-ортопедам (по 25 000 грн відповідно).
Продакт-менеджер у фармацевтиці
Взагалі продакт-менеджер — це фахівець, який придумує і створює нові продукти компанії, відповідає за їхнє просування, формує цінову політику.
Зарплата великою мірою залежить вфід сфери.
Однією із найперпективніших є фармацевтика.
Якщо в середньому продакт-менеджери в Україні отримують приблизно 20 000 грн, то тим, хто працює у фармкомпанії, цю цифру збільшують удвічі.
Брокер із цінних паперів
Брокер — це посередник між продавцями й покупцями. Його зарплата дорівнює комісії від угоди.
Бувають брокери з нерухомості, кредитів, страхування.
Та найбільш перспективними в плані зарплати є саме біржові брокери, або брокери з цінних паперів.
В Україні такі фахівці мають близько 30 тисяч гривень.
Комерційний директор
Це права рука керівника компанії.
Він займається топ-менеджментом і має вирішувати найрізноманінтніші питання.
Залежно від масштабу компанії, завдань та інших факторів зарплата комерційного директора може значно перевищувати медіану в 30 000 грн.
Така людина має бути вправним лідером та амбітним кар’єристом.
Працівники авіації
За даними Держстату, середня зарплата у працівників авіатранспорту – 35,5 тис. гривень.
На сайтах пошуку роботи бортпровідникам пропонують 25-78 тисяч гривень.
Вимог багато: вища освіта, знання двох і більше іноземних мов, приємна зовнішність, відсутність таювань і брекетів, наявність закордонного паспорта й любові до неба.
Але й заробіток тут відповідний.
Менеджери з продажу
Сфера продажу вважається однією з найперспективніших на ринку праці.
Великою мірою, через свою універсальність.
Зокрема, менеджери з продажу в середньому по Україні заробляють 17,5 тисяч гривень.
Сфера інформації і телекомунікації
Держстат каже, що представники цієї сфери в середньому мають близько 15,7 тисяч гривень.
Сюди відносяться працівники телебачення, радіо, ЗМІ, кіновиробництва і телекомунікацій.
Креативні професії завжди матимуть попит на ринку. Тому, якщо маєш до того хист, то знай — ніколи не пізно перекваліфікуватись у іншу сферу.
Фінансисти і страховики
Це професії, що завжди були затребувані та гідно оплачувані на ринку праці.
В середньому фахівці цієї сфери заробляють 15,5 тисяч гривень.
Доволі поширеною є думка, що у нас вже перенасичення фінансистами.
Проте досвідчений та талановитий фахівець точно знайде собі вигідне місце на ринку.
Працівники аграрної сфери
Ні для кого не є секретом, що агробізнес в Україні – це одна з найбільш перспективних галузей господарства.
Розвивається вона доволі стрімко, тому попит на фахівців великий.
Наразі середня зарплата агронома складає близько 15 тисяч гривень.
Але будучи спеціалістом у прибутковій галузі, можна почати власну справу, й заробляти вже значно більше.
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