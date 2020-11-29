Хто в Україні працює не за копійки? Топ-10 професій із високою зарплатою

Які професії в Україні найбільш перспективні та високооплачувані?

Зовсім не дивно, чому більшість українців не задоволені розміром свого заробітку.

У 2020 році середня зарплата в Україні складає 12500 грн. А багатьом громадянам і зовсім доводиться перебиватись “мінімалкою”, тобто 5000 грн.

Проте і в Україні є люди, які чесним шляхом заробляють дуже непогані гроші. Хто вони?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Топ-10 професій з найбільшими зарплатами

Вузькоспрямовані IT-фахівці

Сфера IT на сьогоднішній день є найбільш затребуваною не лише в Україні, а й в цілому світі.

Тому не дивно, що хороші програмісти заробляють багато.

Сюди можна віднести фахівців з кібербезпеки та оперування великими даними, інженерів з робототехніки, а також тетувальників і розробників програм та додатків.

Останні, до речі, є чи не найбільш високооплачуваними в нашій країні.

Таким співробітникам роботодавці пропонують 90-100 тис. гривень.

Стоматологи

Лікарям, що мають покликання до лікування зубів, вчитись треба значно довше, ніж іншим колегам.

Але й заробляють вони в рази більлше.

Особливо добре платять стоматологам-ортодонтам (середня зарплата по Україні — 40 000 грн), дитячим стоматологам і стоматологам-ортопедам (по 25 000 грн відповідно).

Продакт-менеджер у фармацевтиці

Взагалі продакт-менеджер — це фахівець, який придумує і створює нові продукти компанії, відповідає за їхнє просування, формує цінову політику.

Зарплата великою мірою залежить вфід сфери.

Однією із найперпективніших є фармацевтика.

Якщо в середньому продакт-менеджери в Україні отримують приблизно 20 000 грн, то тим, хто працює у фармкомпанії, цю цифру збільшують удвічі.

Брокер із цінних паперів

Брокер — це посередник між продавцями й покупцями. Його зарплата дорівнює комісії від угоди.

Бувають брокери з нерухомості, кредитів, страхування.

Та найбільш перспективними в плані зарплати є саме біржові брокери, або брокери з цінних паперів.

В Україні такі фахівці мають близько 30 тисяч гривень.

Комерційний директор

Це права рука керівника компанії.

Він займається топ-менеджментом і має вирішувати найрізноманінтніші питання.

Залежно від масштабу компанії, завдань та інших факторів зарплата комерційного директора може значно перевищувати медіану в 30 000 грн.

Така людина має бути вправним лідером та амбітним кар’єристом.

Працівники авіації

За даними Держстату, середня зарплата у працівників авіатранспорту – 35,5 тис. гривень.

На сайтах пошуку роботи бортпровідникам пропонують 25-78 тисяч гривень.

Вимог багато: вища освіта, знання двох і більше іноземних мов, приємна зовнішність, відсутність таювань і брекетів, наявність закордонного паспорта й любові до неба.

Але й заробіток тут відповідний.

Менеджери з продажу

Сфера продажу вважається однією з найперспективніших на ринку праці.

Великою мірою, через свою універсальність.

Зокрема, менеджери з продажу в середньому по Україні заробляють 17,5 тисяч гривень.

Сфера інформації і телекомунікації

Держстат каже, що представники цієї сфери в середньому мають близько 15,7 тисяч гривень.

Сюди відносяться працівники телебачення, радіо, ЗМІ, кіновиробництва і телекомунікацій.

Креативні професії завжди матимуть попит на ринку. Тому, якщо маєш до того хист, то знай — ніколи не пізно перекваліфікуватись у іншу сферу.

Фінансисти і страховики

Це професії, що завжди були затребувані та гідно оплачувані на ринку праці.

В середньому фахівці цієї сфери заробляють 15,5 тисяч гривень.

Доволі поширеною є думка, що у нас вже перенасичення фінансистами.

Проте досвідчений та талановитий фахівець точно знайде собі вигідне місце на ринку.

Працівники аграрної сфери

Ні для кого не є секретом, що агробізнес в Україні – це одна з найбільш перспективних галузей господарства.

Розвивається вона доволі стрімко, тому попит на фахівців великий.

Наразі середня зарплата агронома складає близько 15 тисяч гривень.

Але будучи спеціалістом у прибутковій галузі, можна почати власну справу, й заробляти вже значно більше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як отримати роботу дез досвіду.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.