Як заробити жінці в декретній відпустці: 5 бізнес-ідей

Ідеї, які допоможуть жінці в декреті заробляти, не відриваючись від материнства.

Кожна жінка в декреті задається питанням, що краще — повернутись на роботу чи довше побути із новонародженою малечою.

Молода мама сама має зробити цей непростий вибір. Проте у цьому матеріалі ми хочемо довести, що декретна відпустка може стати чудовою інвестицією у майбутнє.

Декрет — ідеальний час для пошуків себе та заняття улюбленою справою. А на цьому, до речі, можна непогано заробити.

Тому ось 5 бізнес-ідей, які допоможуть тобі не лише отримати додатковий дохід, а й відволіктись від рутини та присвятити час собі.

Розвиток власного бренду через мегапопулярну мережу Instagram — не лише актуально, а й доволі прибутково.

Якщо тобі подобається говорити на камеру, робити фото й писати пости — це твій ідеальний варіант.

Зрозуміло, що рекламодавці не прибіжать до тебе у перший же день. Приготуйся до довгого й нелегкого шляху набору аудиторії та покращення контенту.

Перш за все, радимо зайняти власну нішу. Жінок у декреті багато, але ти точно чимось особлива — ділись цим. Люди обожнюють унікальність!

І, врешті-решт, просто отримуй задоволення від того, що робиш. Бо, інакше, навіщо це все?

Якщо в тебе коли-небудь був потяг до рукотворного мистецтва, то зараз слушний час його відродити.

Полюбляєш в’язати, вишивати чи плести макраме? Чудово.

Якщо перелічене вище — зовсім не твоє, не поспішай прогортати.

Є чимало навичок, які можна опанувати через відео у YouTube. А найголовніше — вони не потребують великих матеріальних та часових затрат.

Для прикладу, скрапбукінг — оформлення альбомів, рамок та блокнотів різними природними і штучними елементами. Чи фелтинг — валяння виробів з рівнобарвної вовни.

Словом, якщо пошукаєш, то точно знайдеш те, що принесе задоволення, а потім і прибуток.

Найкращим ринком збуту виготовлених товарів стане сторінка у соціальних мережах, тож приготуйся фотографувати й писати міні-пости.

Така ідея прекрасно підійде тим жінкам, які люблять випікати.

Солодощі ніколи не втратять своєї актуальності, особливо, якщо вони домашні.

Горішки зі згущеним молоком, печиво за бабусиним рецептом чи твоє фірмове тістечко тепер можуть стати не лише приводом радості твоїх рідних, а й усіх навколо.

Погодься, у цьому є певна місія.

А якщо ти намагаєшся схуднути після пологів і вивчаєш правильне харчування, можеш перетворити це в успішну власну справу.

Здорові смаколики, типу цукерок без цукру й домашньої пастили, зараз в тренді.

Так, ти прочитала все правильно. Фрілансер є бізнесменом.

Тож, якщо ти раптом засумувала за своєю роботою, можеш почати працювати, але вже на себе.

Є чимало сайтів, де фрілансери знаходять свої проєкти.

Копірайт, веб-дизайн, переклад чи консалтинг — ідей море, головне — бажання.

Можливо, ти саме та, хто завжди малює всіх подруг для фотосесій чи днів народжень?

Або ж тобі подобається креативити із зачісками?

Варто спробувати себе в ролі і візажиста, і перукаря, і власниці салону.

Можливо, звучить, як шалена ідея, проте варто над нею подумати.

Навички та власну клієнтську базу напрацюєш, додатковий дохід отримаєш і порозмовляти про все на світі завжди матимеш з ким.

А там не за горами і відкриття власного салону, вже не на дому.

Що б ти не обрала з перелічених варіантів, важливо пробувати, аби не втратити себе під час декрету.

