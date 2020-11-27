Чорна п’ятниця: де вигідно придбати техніку для дому

Чорна п’ятниця 2020 в Україні: які знижки на техніку.

Чорна п’ятниця – американське свято щедрості та втілення матеріальних мрій, яке поступово захопило весь світ.

Чорну п’ятницю зазвичай святкують після Дня Подяки, і припадає вона на період з 23 по 29 листопада.

Цього року Black friday 2020 розпочалася опівночі 27 листопада 2020 року по всьому світу.

Сьогодні ми в Ранку у Великому Місті пройдемось по знижках, які пропонують українцям до свята споживання магазини техніки.

Які знижки на техніку чекають на тебе 27 листопада і чи можна назвати їх гідними Чорної п’ятниці?

Аби тобі було легше визначитись, ми проаналізували чорноп’ятничні знижки на Apple iPhone 12 64GB. Але з нашим індексом айфона вийшла дуже цікава штука. Яка? Читай у матеріалі.

Довідка. Чорна п’ятниця: історія у світі

Перші великі розпродажі розпочались на Східному узбережжі США ще у XIX столітті. Аж згодом вони поширились Північною Америкою.

А конкретна прив’язка розпродажів до Дня Подяки офіційно стартувала з 1966 року. Глобалізація наступала – і от сьогодні масштаб події став всесвітнім.

Як проходить Чорна п’ятниця на ROZETKA?

Коротко: до -65% на всі категорії товарів.

ROZETKA пишуть на сайті, що довгоочікувана сейл-гонка зачіпає товари всіх категорій: це час, коли можна нарешті насмілитись кинути оком і на айфон, і на геймерський ноутбук.

Усі товари, які братимуть участь у “чорному” розпродажі, зібрані за посиланням black friday ROZETKA.

Тут кожні 60 хвилин тобі “випливатиме” банер “товар години”. В нашому випадку ним став холодильник SHARP за 5999 гривень замість 9199.

Економія, якщо вірити цінам сайту, аж 3200 гривень.

Скільки ж коштуватиме в ROZETKA Apple iPhone 12 64GB зі знижкою? 29999 гривень замість 31999 гривень. Запам’ятай цю цифру, ми обіцяємо, що наприкінці матеріалу ти відчуєш, що таке де жа вю.

Чорна п’ятниця у COMFY: що мережа магазинів техніки приготувала для покупців

Коротко: до -50% та доставка за 1 гривню.

Знижки у COMFY не такі захмарні, як в колег з ROZETKA, але саме тут з 23 до 30 листопада, якщо ти придбаєш щось на суму від 499 гривень, доставка Новою поштою обійдеться тобі у 1 гривню.

Дивно, але хоча у COMFY заявлені максимальні знижки на 50%, дешевші товари на сайті можна купити за -70% від вартості.

А от MacBook 16 Pro можна купити всього лише на 10% дешевше від його звичайної вартості.

Небагато, на перший погляд, але якщо дивитись на гривні замість відсотків, то це 95 999 замість 105 999 гривень.

29 999 ₴ замість 35 999. Знижка – 6 000 ₴. Apple iPhone 12 64Gb тут зі знижкою коштуватиме

Чорна п’ятниця у Foxtrot: шалений цінопад та розіграш 5 телевізорів

Коротко: до -70% та розіграш 5 LED телевізорів.

Мережа магазинів техніки Foxtrot не лише влаштувала шалений цінопад, але й збирається розігрувати 5 LED телевізорів серед покупців.

Щоправда, аби позмагатись за один із TV, треба придбати товару на суму не менше, аніж 5000 гривень. А самі телевізори коштують по 12 999 гpивень.

Якщо вирішив/ла перевірити вдачу, то оголошення результатів відбудеться 15.12.2020 на сторінці Фокстрот у Фейсбук.

Apple iPhone 12 64GB тут коштуватиме, як і всюди – на 6 тисяч гривень дешевше за звичайну ціну.

Чорна п’ятниця в Eldorado: що цікавого, окрім знижок?

Коротко: знижки до -70% та доставка Новою поштою за 1 гривню.

От хто добре підготувався до Black Friday – так це Eldorado.

Бо, окрім знижок, тут діятиме пропозиція до 25% бонусів від вартості товару на карту, миттєвий самовивіз, розстрочка до 25 платежів (хоча в деяких магазинах – Comfy, наприклад, – це постійна пропозиція) та супербонус до 5% при оплаті картою на сайті.

І до того ж їх Чорна п’ятниця триватиме з 20 до 30 листопада.

Але от несподіванка: Apple iPhone 12 64Gb в період знижок Чорної п’ятниці коштуватиме тут 29999 гривень. Як і в трьох попередників.

Citrus: найбільші заявлені знижки з нашої підбірки

Коротко: до -77 % на акційні товари.

Тут обіцяють: у Black Friday під знижки з техніки потраплять і Apple: тобто всі ці iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook, AirPods, iMac можна буде купити набагато дешевше.

Мабуть, ти, як і ми в Ранку у Великому Місті, скептично примружився/лась на цьому моменті.

І недарма: як тобі знижка 17% на Apple iPhone 12 64GB Black (MGJ53) ?

А це все ті ж 29 999 грн замість 35 999.

Плюс тут активно працює кешбек і навіть оплата до 50% вартості товару кешбеком.

Триватиме ця вакханалія низьких цін цілий тиждень: від сьогодні і до 30 листопада.

Ми вже писали, як відомі бренди одягу та взуття підійшли до святкування Чорної п’ятниці. Спойлер: деякі з них перетворили день знижок на цілий тиждень.

Фото: Unsplash

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