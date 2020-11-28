Цивілізоване розлучення: яку суму аліментів насправді мають виплачувати дитині?

Юрист Олександр Моргун розповів про права батьків після розлучення і договір про сплату аліментів.

Найгірше, що може бути при розлученні двох дорослих людей — це коли страждають діти.

Тож, найрозумніше, що можуть зробити батьки після розлучення — це припинити звинувачувати одне одного, вгамувати свої амбіції й не забувати, що йдеться про дитину, якій потрібні обоє з батьків.

Отже, варто сісти за стіл переговорів і домовитись про все, зосередившись, у першу чергу, на потребах дитини.

Усі ці домовленості краще зафіксувати в нотаріальному договорі, у якому можна передбачити місце проживання дитини, порядок спілкування і розмір аліментів.

Особливості договору по сплаті аліментів

Заключається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Має силу виконавчого листа. Тобто після підпису договір передається виконавцям до стягнення.

У договорі прописуємо: розмір аліментів, способи і порядок сплати, строки. Розмір аліментів не може бути нижче, ніж одержувач міг би отримати в суді!

В односторонньому порядку відмовитися від виконання договору не можна.

Все про обов’язок утримувати дитину

Також важливо розуміти що утримання дітей нерозривно повязано з особистістю батьків, тому:

Якщо батьки дитини живі, обов’язок по утриманню дитини не може бути доручений іншому члену сім’ї (дідусю, бабусі);

обов’язок утримання дітей не переходить до спадкоємців батьків після смерті;

обов’язок утримувати дитину зберігається до повноліття;

обов’язок утримувати дітей не залежить від того, чи зареєстрований шлюб у батьків.

Звільненння від сплати аліментів можливе

Згідно ст. 188 СК, батьки звільняються від сплати аліментів дитині, якщо діти отримують доходи набагато більші, ніж батьки.

На підставі ст. 190 СК, один з батьків, незалежно від того живе він з дітьми чи ні, має право отримавши згоду органів опіки укласти договір про припинення права на аліменти, передавши дитині у власність нерухоме майно (квартиру, земельну ділянку).

Також в ст. 182 СК зазначено, що аліментні платежі повинні забезпечувати повноцінний, всебічний розвиток дітей на достатньому рівні.

Розмір аліментів, встановлений законом

Ст. 183 СК зазначено відсотки а саме:

на одну дитину аліментні виплати встановлюються в розмірі ¼ доходу платника аліментів;

на двох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі ⅓ доходу платника аліментів;

на трьох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі 1/2 доходу платника аліментів.

У ст. 183 СК також встановлено максимальний розмір аліментних виплат — десять прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку.

Те саме стосується і спільного проведення часу разом з дитиною. Краще, щоб цей пункт також був включений до договору про сплату аліментів.

Право на спілкування з дитиною

Обоє батьків мають апсолютно рівні права і обовязки, коли мова йде про спілкування з дитиною.

Якщо хтось із батьків живе окремо, все одно має право на особисте спілкування з дитиною та зобов’язаний брати участь у її вихованні, а це значить:

може забирати та відводити дитину в школу (садок, гуртки);

може робити з дитиною уроки;

може проводити вихідні та свята;

може їхати відпочивати з дитиною;

дитина може лишатись із ночівлею.

Якщо хтось із батьків живе в іншому місті чи країні, дитина може приїзждати на канікули.

Будьте розумними та зберігайте гідність в очах одне одного, а головне — дитини!

Детальніше дивіться у сюжеті блогера й танцюючого юриста Олександра Моргуна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо підписувати шлюбний договір.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.