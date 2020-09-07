Модні джинси на осінь 2020: які моделі зараз у тренді

Які джинси вибрати восени 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найактуальніші моделі та тренди. Вони допоможуть виглядати і почуватися на всі 100.
Модні осінні джинси 2020
Daddy Jeans
Характерні особливості Daddy Jeans, або ж «батькових штанів» – середня посадка та широкі штанини.
Вони не облягають фігуру і не сковують рухів, тож у таких штанах тобі точно буде зручно.
Носи Daddy Jeans із білими сорочками, футболками та піджаками у стилі casual.
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Джинси з принтами
Кілька сезонів поспіль вишивка, бусини та іший декор на джинсах були антитрендом.
Втім, мода завжди ходить по колу – тож час яскравих та неординарних моделей знову настав.Також по темі: Модні куртки на осінь 2020: як утеплитися стильно Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди Аксесуари на осінь 2020: круті ідеї для стильних образів
Якщо любиш такі – можеш сміливо купувати.
Або нарешті діставати з дальної полички шафи, куди ти їх сховала 3-4 роки тому.
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Джинси кльош
Знову повернулися на подіуми та вулиці й бунтарські джинси-кльош.
Якщо правильно підібрати модель, такі штани здатні візуально скорегувати недоліки фігури. Ноги виглядатимуть довшими, а талія та стегна – вужчими.
До речі, джинси-кльош будуть актуальними не лише восени, але й узимку.
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Банани
Безперечно, джинси-банани – один із головних трендів 2020 року. І нам вони дуже подобаються.
Особливість таких штанів у тому, що вони широкі у стегнах, але вузькі в щиколотках. Тож по формі й справді нагадуть банани.
Поєднувати таку модель рекомендуємо з об`ємними футболками та светрами.
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Чорні джинси
Чорні джинси – справжній must-have для осініх прогулярнок.
Адже вони так стильно виглядають і з куртками, і з пальто, і з картиганами… А ще – ідеально поєднуються практично з будь-яким взуттям.
Тож якщо хочеш мати справді універсальну модель джинсів – зверни увагу саме на чорні.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на осінь 2020.
Фото: Pixabay