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ICTV / Ранок / Модні джинси на осінь 2020: які моделі зараз у тренді / 07.09.2020 16:21
07.09.2020 16:21
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Модні джинси на осінь 2020: які моделі зараз у тренді


Які джинси вибрати восени 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найактуальніші моделі та тренди. Вони допоможуть виглядати і почуватися на всі 100.

Модні осінні джинси 2020

Daddy Jeans

Характерні особливості Daddy Jeans, або ж «батькових штанів» – середня посадка та широкі штанини.

Вони не облягають фігуру і не сковують рухів, тож у таких штанах тобі точно буде зручно.

Носи Daddy Jeans із білими сорочками, футболками та піджаками у стилі casual.

 

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Джинси з принтами

Кілька сезонів поспіль вишивка, бусини та іший декор на джинсах були антитрендом.

Втім, мода завжди ходить по колу – тож час яскравих та неординарних моделей знову настав.

Також по темі: Модні куртки на осінь 2020: як утеплитися стильно Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди Аксесуари на осінь 2020: круті ідеї для стильних образів

Якщо любиш такі – можеш сміливо купувати.

Або нарешті діставати з дальної полички шафи, куди ти їх сховала 3-4 роки тому.

 

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Публикация от Женская одежда Украина ???????? (@bag__shop_ua)

 

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Джинси кльош

Знову повернулися на подіуми та вулиці й бунтарські джинси-кльош.

Якщо правильно підібрати модель, такі штани здатні візуально скорегувати недоліки фігури. Ноги виглядатимуть довшими, а талія та стегна – вужчими.

До речі, джинси-кльош будуть актуальними не лише восени, але й узимку.

 

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Банани

Безперечно, джинси-банани – один із головних трендів 2020 року. І нам вони дуже подобаються.

Особливість таких штанів у тому, що вони широкі у стегнах, але вузькі в щиколотках. Тож по формі й справді нагадуть банани.

Поєднувати таку модель рекомендуємо з об`ємними футболками та светрами.

 

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Публикация от Krasotka_fashion_boutique (@krasotka_fashion_boutique)

 

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Публикация от R A Й S H O P (@woman_ray_shop)

Чорні джинси                                                                       

Чорні джинси – справжній must-have для осініх прогулярнок.

Адже вони так стильно виглядають і з куртками, і з пальто, і з картиганами… А ще – ідеально поєднуються практично з будь-яким взуттям.

Тож якщо хочеш мати справді універсальну модель джинсів – зверни увагу саме на чорні.

 

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Публикация от Одежда Платья Шик (@moscowchic)

 

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Публикация от (@veronika_makarova_batal)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на осінь 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди осені
07.09.2020 16:21



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