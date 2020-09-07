Модні джинси на осінь 2020: які моделі зараз у тренді

Які джинси вибрати восени 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найактуальніші моделі та тренди. Вони допоможуть виглядати і почуватися на всі 100.

Модні осінні джинси 2020

Daddy Jeans

Характерні особливості Daddy Jeans, або ж «батькових штанів» – середня посадка та широкі штанини.

Вони не облягають фігуру і не сковують рухів, тож у таких штанах тобі точно буде зручно.

Носи Daddy Jeans із білими сорочками, футболками та піджаками у стилі casual.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MYNTRA (@myntra) 18 Янв 2020 в 1:43 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@up2me_shopp) 17 Фев 2020 в 1:35 PST

Джинси з принтами

Кілька сезонів поспіль вишивка, бусини та іший декор на джинсах були антитрендом.

Втім, мода завжди ходить по колу – тож час яскравих та неординарних моделей знову настав.

Якщо любиш такі – можеш сміливо купувати.

Або нарешті діставати з дальної полички шафи, куди ти їх сховала 3-4 роки тому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская одежда Украина ???????? (@bag__shop_ua) 7 Июн 2020 в 8:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MSenya (@_ms_enya_) 27 Июл 2020 в 2:08 PDT

Джинси кльош

Знову повернулися на подіуми та вулиці й бунтарські джинси-кльош.

Якщо правильно підібрати модель, такі штани здатні візуально скорегувати недоліки фігури. Ноги виглядатимуть довшими, а талія та стегна – вужчими.

До речі, джинси-кльош будуть актуальними не лише восени, але й узимку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА ОБУВЬ (@look_book_400) 23 Авг 2020 в 5:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от магазин женской одежды (@womensstore_odessa) 26 Авг 2020 в 2:45 PDT

Банани

Безперечно, джинси-банани – один із головних трендів 2020 року. І нам вони дуже подобаються.

Особливість таких штанів у тому, що вони широкі у стегнах, але вузькі в щиколотках. Тож по формі й справді нагадуть банани.

Поєднувати таку модель рекомендуємо з об`ємними футболками та светрами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Krasotka_fashion_boutique (@krasotka_fashion_boutique) 4 Сен 2020 в 5:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от R A Й S H O P (@woman_ray_shop) 28 Авг 2020 в 9:06 PDT

Чорні джинси

Чорні джинси – справжній must-have для осініх прогулярнок.

Адже вони так стильно виглядають і з куртками, і з пальто, і з картиганами… А ще – ідеально поєднуються практично з будь-яким взуттям.

Тож якщо хочеш мати справді універсальну модель джинсів – зверни увагу саме на чорні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда Платья Шик (@moscowchic) 22 Авг 2020 в 1:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@veronika_makarova_batal) 9 Апр 2020 в 9:06 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на осінь 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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