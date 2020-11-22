Як правильно виміряти температуру тіла?

Як міряти температурі правильно

Ти точно знаєш, як міряти температуру тіла, але чи робиш ти це правильно?

Від, здавалося б, несуттєвих помилок може залежати фінальний показник.

А отримати хибний результат тоді, коли на кону — здоров’я, ну, зовсім не хочеться.

Тож, з турботою про тебе та твоїх рідних, Ранок у Великому Місті підготував корисний матеріал.

Як правильно міряти температуру?

Є чимало способів перевірити температуру тіла: ректально, орально, тимпанічно. Але ми зосередимо свою увагу на найбільш звичному для нас методі — вимірювання температури у підпахвовій ділянці.

Ртутний термометр:

Перш за все, пам’ятай про потенційну небезпеку. Струшуй термометр ртутним кінцем вниз і не роби різких рухів.

Висуши шкіру від поту, помісти термометр у підпахвову ділянку;

Наконечник термометра повинен з усіх боків стикатись зі шкірою, але в жодному разі — не з одягом.

Час вимірювання ртутним термометром складає 10 хвилин. Але є один лайфхак, що допоможе зменшити його удвічі. Для цього потрібно міцно притиснути руку до тулуба на 5 хв перед тим, як помістити туди термометр.

Електронний термометр:

Натисни на кнопку, помісти термометр під пахву й щільно притисни до тіла;

Після звукового сигналу не поспішай витягати термометр з-під пахви. Почекай ще 3-4 хвилини, і тільки після цього перевіряй результат.

Пам’ятай, що звук електронний термометр видає тоді, коли зменшує швидкість вимірювання температури тіла, а не коли воно завершене.

Основні правила вимірювання температури

Не важливо, яким термометром ти користуєшся, про ці прості правила потрібно пам’ятати кожному.

Саме від них найбільшою мірою залежить правильність остаточного результату.

Не слід вимірювати температуру відразу після фізичних навантажень, приходу з вулиці, прийняття ванни.

Перед вимірюванням температури не слід пити гарячі напої, адже вони підвищують потовиділення.

Поверхня шкіри під пахвою повинна бути сухою.

Сподіваємося, що твій показник буде в нормі. Тобто, коливатиметься від від 36,3 до 36,9 градусів Цельсія.

Здоров’я тобі й твоїм рідним!

Нагадаємо, раніше ми ділились лайфхаками із запам’ятовування англійських слів.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

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