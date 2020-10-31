Дістають колектори? Експерт розповів, що робити в такому випадку

Мікрокредити та онлайн-кредити манять все більше людей. Але разом із ними приходять шалені відсотки, дзвінки з погрозами та навіть незвані гості додому!.

Через поширення онлайн кредитування, занадто спростили оформлення кредиту. Вартує лише заповнити онлайн-заявку і додати до неї ксерокопій документів, а чи це дійсно ваші документи, ніхто не перевіряє.

Шахраї не можуть не скористатись такою можливість, каже юрист Олександр Моргун.

Суть шахрайської схеми полягає в заволодінні під будь-якими приводами ксерокопій ваших документів (паспорт, ідентифікаційний код,) і оформлення на них кредитів. Тож як тільки ви помітили, що ваш паспорт загубився, негайно звертайтесь в поліцію і напишіть заяву про втрату, — радить експерт.

Він також поділився алгоритмом дій на випадок, якщо ти вже став(-ла) жертвою нової шахрайської схеми, і тобі почали надзвонювати колектори:

Повідом, що розмова записується.

Напиши заяву про відкликання згоди на обробку своїх персональних даних, на ім’я директора установи, якій ти заборгував (-ла).

Звернися зі скаргою до Нацкомфінпослуг, в якій описуємо ситуацію і всі незаконні дії, вчинені стосовно тебе.

Якщо тебе надалі тероризують дзвінками, пиши заяву до Уповноваженого з прав людини про порушення ваших прав на захист персональних даних і зазнач, що подібні заяви вже були скеровані до Кредитора та Нацкомфінпослуг.

Звернися до поліції. Туди слід додати всі написані заяви, записи телефонних розмов, і листи та повідомлення, якими тебе залякували.

Ну і головне — не бійся суду й знай свої права.

А от до яких законів слід апелювати, коли захищатимеш власні права, можеш дізнатись із відео.

У ньому юрист Олександр Моргун детально поділився корисними рекомендаціями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати компенсацію за затоплену квартиру.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.