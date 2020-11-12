Найкращі подарунки на Новий рік: економно та зі смаком

Що подарувати на Новий рік 2021 – ідеї для подарунків.

Наближається Новий рік, і ти все частіше починаєш задумуватись про подарунки друзям та близьким.

І одразу починаєш вираховувати в голові шалені суми, які потрібно на це витратити.

Ранок у Великому Місці підібрав для тебе найкращі подарунки, які можна буде покласти під новорічну ялинку.

До того ж, вони вирізняються своєю оригінальністю та не будуть сильно бити по твоєму гаманцю.

Топ-10 подарунків на Новий рік 2021

Термокружка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Термокружки ↟ Фляги (@marmyza.s) 7 Дек 2019 в 12:09 PST

Добре, коли гарячий чай, кава чи какао завжди з тобою. Тому термокружка буде чудовим новорічним подарунком.

Цікавий малюнок на ній зможе також піднімати настрій людині, якій цю термокружку подарують.

Плед

В холодні зимові вечори плед може стати не лише приємним подарунком, але й дуже корисним.

Якщо ви хочете подарувати таку теплу ковдру, але не хочете бути банальним, то можна замовити плед з рукавами або ж у вигляді хвоста русалки.

Солодощі

Любителів солодкого варто порадувати новорічним подарунком, який вони зможуть з’їсти.

Імбирне печиво, пряники чи кекси, презентовані в новорічному стилі, не лише стануть смачним подарунком, але й нагадають про незабутню святкову атмосферу.

Подарунковий набір

Якщо не хочеш обмежитись якимось одним подарунком, тоді можна скласти подарунковий набір.

Коробку з різними дрібничками можна складати самому, а можна замовити в магазині, де це вже зроблять за тебе.

Шопер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAG FOR NOT BAD \ BFNB (@bag_for_not_bad) 2 Ноя 2019 в 5:59 PDT

Пластикові пакети вже виходять із моди. Тому шопер буде корисним подарунком для кого завгодно.

Ти можеш обрати однотонну сумку, або ж із якимось цікавим малюнком чи принтом, який неодмінно буде звертати до себе увагу перехожих.

Скретч-карта

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАРТА МИРА ИЗ ДЕРЕВА СПб (@map_wood) 16 Ноя 2019 в 2:45 PST

Для тих, хто любить подорожувати, або тільки збирається, оригінальним подарунком буде скретч-карта.

Там можна відмічати країни, які вже відвідав, ставити нові завдання, планувати майбутні пригоди та поїздки.

Ще більше подорожей у наступному році буде чудовою ідеєю.

Еко-куб

Весь світ зараз прагне екологічності. А якщо твої друзі чи близькі ще й люблять рослини, то обов’язково подаруй їм еко-куб.

Виробники вже підготували потрібну землю та посіяли насіння. Тож достатньо лише проявляти свою турботу, доглядати за рослиною та не забувати її вчасно поливати.

Настільна гра

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС (@playroom.in.ua) 3 Дек 2019 в 1:22 PST

Для тих, хто любить спілкуватись та проводити час із друзями, можна подарувати настільну гру. Вона стане незамінним помічником на будь-якій вечірці або посиденьках.

Зараз існує багато ігор на будь-який смак та вік.

Наприклад, Правда або справа допоможе краще дізнатись один одного та наштовхнути на шалені вчинки.

Календар-планер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@svetradugi.handmade) 11 Дек 2019 в 4:01 PST

Якщо твої близькі люблять планувати все в своєму житті, то варто подарувати їм календар-планер, якому вони неодмінно зрадіють.

Проте, якщо в твоїх друзів є звичка забувати про деякі речі, цей подарунок також стане для них незамінним.

Квитки в театр

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан-сторінка театру Франка (@frankotheatre_fan) 18 Окт 2019 в 12:57 PDT

Що може бути кращим, ніж спільний похід у театр? Головне – не забувайте дотримуватись правил карантину.

Пам’ятай, що прояв уваги до близьких в цей Новий рік буде одним з найкращих подарунків. Обирай ідею, яка сподобалася та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у чому зустрічати Новий рік 2021.

Дарина Реготун

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