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ICTV / Ранок / Календар риболова на листопад 2020 – коли добре клюватиме / 12.11.2020 09:07
12.11.2020 09:07
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Календар риболова на листопад 2020 – коли добре клюватиме


Календар риболова на листопад підкаже тобі, коли риба найактивніше клюватиме.

Дотримуйся цих порад, і ти завжди повертатимешся з рибної ловлі додому з повним відром риби.

Календар риболова на листопад 2020

Найкращий кльов: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 листопада

Хороший кльов: 5, 6, 17, 23, 24, 27 листопада

Середній кльов: 7, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25 листопада

Не клюватиме: 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30 листопада

Календар риболова на листопад 2020

Молодий місяць сприяє активному клюванню. Тому досвідчені рибалки знають: діставати вудки і йти до річки треба саме в цей період. А от коли місяць піде на спад, кльов теж зменшиться.

Бажано рибалити у той час, коли риба найбільш активна – на світанку та на заході сонця.

А от коли дме північний вітер, рибної ловлі краще уникати.

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Тепер ти знаєш, коли буде хороший кльов у листопаді 2020 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати рибу в магазині.

Фото: Pixabay

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Теги: місячний календар
12.11.2020 09:07



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