Супермаркети труять українців тухлою рибою

Журналістка Марина Лишак разом з експертом Максимом Несміяновим перевірили рибу в столичних магазинах. І розказали як діяти, щоб не потрапити до лікарні.

Як перевірити рибу на якість: поради

Заморожена риба у магазині не повинна лежати на підлозі.

Розморозити рибу можна на дві доби. Але повторному заморожуванню вона вже не підлягає.

Повинні бути дотримані санітарні умови. Якщо навкруги безлад, краще купіть в іншому місці.

Перевіряйте термін придатності. Зазвичай на прилавках часто продають рибу вже не першої свіжості.

Свіжа риба чи ні, можна перевірити по очах. Якщо очі мутні, то краще не купуйте.

Жива риба в акваріумі може зберігатися 96 годин.

Акція – це не завжди економія. Продавці перепродають товар, у якого вже давно закінчився термін придатності. Списувати не хочуть, тому продають, щоб отримати виручку.

Покупці необачно купують рибу та розраховують на совість продавців. А безсоромні продавці користуються цим і продають неякісні товари.

Харчових отруєнь стає дедалі більше. Отож, кожного разу, коли купуєте рибу звертайте увагу на дрібниці. Не соромтесь ставити питання і просити документи, якщо сумніваєтесь у свіжості. А реакція продавця підкаже вам, який справжній стан риби. Це ваші гроші і ваше здоров’я. Будьте пильними!

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