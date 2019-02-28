Супермаркети труять українців тухлою рибою

Журналістка Марина Лишак разом з експертом Максимом Несміяновим перевірили рибу в столичних магазинах. І розказали як діяти, щоб не потрапити до лікарні.
Як перевірити рибу на якість: поради
- Заморожена риба у магазині не повинна лежати на підлозі.
- Розморозити рибу можна на дві доби. Але повторному заморожуванню вона вже не підлягає.
- Повинні бути дотримані санітарні умови. Якщо навкруги безлад, краще купіть в іншому місці.
- Перевіряйте термін придатності. Зазвичай на прилавках часто продають рибу вже не першої свіжості.
- Свіжа риба чи ні, можна перевірити по очах. Якщо очі мутні, то краще не купуйте.
- Жива риба в акваріумі може зберігатися 96 годин.
- Акція – це не завжди економія. Продавці перепродають товар, у якого вже давно закінчився термін придатності. Списувати не хочуть, тому продають, щоб отримати виручку.
Покупці необачно купують рибу та розраховують на совість продавців. А безсоромні продавці користуються цим і продають неякісні товари.
Харчових отруєнь стає дедалі більше. Отож, кожного разу, коли купуєте рибу звертайте увагу на дрібниці. Не соромтесь ставити питання і просити документи, якщо сумніваєтесь у свіжості. А реакція продавця підкаже вам, який справжній стан риби. Це ваші гроші і ваше здоров’я. Будьте пильними!
Ведуча рубрики «Споживач» Марина Лишак точно знає, де купити якісні продукти! А куди ні ногою.
Одяг ведучої від шоу-руму «VMMA».
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