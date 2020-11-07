Землетрус в Ізмірі: як Туреччина оговтується після руйнівної стихії

Українська емігрантка розповіла, як Ізмір оговтується після землетрусу.

30 жовтня в турецькому місті Ізмір стався землетрус. Десятки будівель буквально розвалилися під натиском земних поштовхів.

Українка Ліна, родом з Дніпропетровщини, яка вже 2 роки живе в Ізмірі, стала свідком всіх цих жахливих подій.

Як це було?

Будівлі, які розсипаються немов картковий будинок.

Люди, які не знають що робити і куди бігти – на це навіть з екрану телевізора дивитися страшно.

А українці Ліні довелось побачити це на власні очі.

Робітників в цей день відпустили з їхніх робочих місць. Всі ринулися додому, і через це були дуже дуже великі затори в Ізмірі. Люди й так були знервовані, а цей хаос на дорогах створював ще більш напружену ситуацію, – ділиться вона враженнями.

Наслідки стихії

За інформацією турецьких ЗМІ, в результаті землетрусу понад тисячу людей було травмовано, 114 людей загинуло.

Днями з під завалів рятівники дістали 4-річну дівчинку, без їжі, води та під грудою уламків. Вона провела там 91 годину і вижила.

Десятки будівель просто розвалилися, і єдине, що можна з ними зробити – це збудувати на їхньому місці щось нове.

Мого будинку землетрус не зачепив, сусідні також. Можливо, це через те, що я живу дуже високо, на горі. Я, в принципі, його не відчувала навіть. Тому й не очікувала, що будуть такі жахливі наслідки… – згадує Ліна.

Влада Туреччини усіляко намагається заспокоїти людей і обіцяє усунути всі наслідки землетрусу якомога швидше. Самі люди теж не розслабляються, допомагають одне одному, чим можуть.

Якщо стихійні лиха забрали оселі, то влада Туреччини ставиться до цього відповідально. Люди також допомагають одне одному. Коли стався землетрус, Facebook створив групу. У ній постраждалі повідомляють про свої потреби, – розповіла українка.

Ліна також зазначила, що вже досвідчувала землетруси в Туреччині. Але чому їм і близько не зрівнятись із цьогорічною трагедією?

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про громадський транспорт в Туреччині.

Фото: Pixabay

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