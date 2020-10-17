Як пережити урагани та землетруси: поради українки в Пуерто-Ріко

Землетруси, шторми та урагани – ми, українці, частіше за все бачимо таке по телевізору, аніж відчуваємо на власній шкірі. Для пуерторіканців – це вже майже буденність.

Вони навчилися жити в умовах, коли за вікном їхнього будинку руйнується світ. А як живеться там українцям?

Аліса родом з Борисполя, що на Київщині. Вже півтори роки вона із чоловіком-американцем живе в Пуерто-Ріко.

Незважаючи на те, що острів часто називають тропічним раєм, регулярно тут відбуваються якісь стихійні лиха.

Початок червня та кінець листопада – найбільш хвилюючий період в Пуерто-Ріко, адже саме це півріччя вважається сезоном ураганів.

Бувають роки, коли місцеві відбуваються легким переляком – дощі й шторми. А буває таке, що матінка-природа розгулюється не на жарт.

У 2017, наприклад, Пуерто-Ріко один за одним накрили два жахливі урагани Марія та Ірма, після яких острів оговтується і досі.

Окрім ураганів та затяжних дощів, на острів іноді навідуються землетруси. Аліса розповідає про останній:

– 2020 рік почався дуже страшно. Майже кожного дня протягом двох тижнів відбувалися землетруси. До нас донеслись лише відгуки, а от у Північному Пуерто-Ріко – зруйновані будинки, дороги та школи.

У сюжеті програми “Ранок у Великому місті” Аліса розкаже, як місцеві навчилися із цими стихійними лихами.

Чим першочергово запасаються в сезон ураганів? Які мобільні додатки людям допомагають дізнатися про наближення стихії? Та чому чи не в кожній пуерто-ріканській родині є електрогенератори?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про країни, які раді українцям у жовтні.

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