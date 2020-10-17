Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Як пережити урагани та землетруси: поради українки в Пуерто-Ріко / 17.10.2020 19:15
17.10.2020 19:15
Поділитися

Як пережити урагани та землетруси: поради українки в Пуерто-Ріко

Фото: Unsplash

Землетруси, шторми та урагани – ми, українці, частіше за все бачимо таке по телевізору, аніж відчуваємо на власній шкірі. Для пуерторіканців – це вже майже буденність.

Вони навчилися жити в умовах, коли за вікном їхнього будинку руйнується світ. А як живеться там українцям?

Аліса родом з Борисполя, що на Київщині. Вже півтори роки вона із чоловіком-американцем живе в Пуерто-Ріко.

Незважаючи на те, що острів часто називають тропічним раєм, регулярно тут відбуваються якісь стихійні лиха.

Також по темі: Мексиканські лікарі лікують хворих звичайною водою? У Венесуелі найбільше нафти у світі, але бензин – сусідів. Невже країна на межі краху? Маленька Естонія стала "електронною державою". Як їй це вдалося?

Початок червня та кінець листопада – найбільш хвилюючий період в Пуерто-Ріко, адже саме це півріччя вважається сезоном ураганів.

Бувають роки, коли місцеві відбуваються легким переляком – дощі й шторми. А буває таке, що матінка-природа розгулюється не на жарт.

У 2017, наприклад, Пуерто-Ріко один за одним накрили два жахливі урагани Марія та Ірма, після яких острів оговтується і досі.

Окрім ураганів та затяжних дощів, на острів іноді навідуються землетруси. Аліса розповідає про останній:

– 2020 рік почався дуже страшно. Майже кожного дня протягом двох  тижнів відбувалися землетруси. До нас донеслись лише відгуки, а от у Північному Пуерто-Ріко – зруйновані будинки, дороги та школи.

У сюжеті програми “Ранок у Великому місті” Аліса розкаже, як місцеві навчилися із цими стихійними лихами.

Чим першочергово запасаються в сезон ураганів? Які мобільні додатки людям допомагають дізнатися про наближення стихії? Та чому чи не в кожній пуерто-ріканській родині є електрогенератори?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про країни, які раді українцям у жовтні.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, Пуерто-Ріко
17.10.2020 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати