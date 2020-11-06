Знову локдаун? Чи запровадять в Україні жорсткий карантин вдруге

Антирекорд за антирекордом: яка зараз ситуація по COVID-19 в Україні і світі.

Кількість хворих коронавірусом у світі станом на 5 листопада перевищила 48 мільйонів людей, вже більше мільйону померли.

Лише за одне 4 листопада у світі зафіксувати найбільшу кількість смертей від ускладнень, спричинених COVID-19 — понад 9 тисяч померлих.

Відтак, багато країн нині посилюють карантинні обмеження. Україна — не виняток.

Які обмеження на нас чекають?

Ситуація з коронавірусом в Україні швидко змінюється зі складної на катастрофічну — так заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

При цьому чимало українців досі відмовляються носити маски.

Боротися з порушниками маскового режиму планують за допомогою штрафів — від 170 до 255 гривень.

Штраф за відсутність маски у громадських місцях та транспорті пропонують складати просто на місці затримання порушника.

До запровадження штрафів в Україні тільки готуються, а от контроль за дотриманням маскового режиму в столичному метрополітені посилять вже зараз, — заявляє мер Києва Віталій Кличко:

Ми силами муніципальної охорони посилюємо контроль і без масок в метро пасажирів не впускатимуть! Найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті

Посилення карантину у світі

Як і в Україні, посилення маскового режиму запровадили в Грузії.

Уряд країни зобов’язав з 4 листопада носити маски не тільки в закритих приміщеннях, але й на вулиці. А от вводити через коронавірус тотальний локдаун Грузія наразі не збирається.

З 7 листопада у Греції розпочнеться загальнонаціональний жорсткий карантин, який діятиме протягом трьох тижнів.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Раніше він говорив, що запровадження тотального локдауну — це останній варіант, на який піде влада країни.

Та все змінив стрімкий приріст хворих на коронавірус за останній тиждень: нині в Греції налічується близько 47 тисяч інфікованих.

Боротимуться з коронавірусом за рахунок введення локдауну і в Італії, де вже майже 800 тисяч заражених.

Утім, про жорсткий карантин по всій території країни наразі не йдеться. З 6 листопада локдаун вводять у 4 провінціях.

А от Угорщина у зв’язку з пандемією коронавірусу вводить надзвичайний стан на 90 днів.

В країні також запроваджують комендантську годину — з опівночі до 5 ранку.

Уряд Угорщини також запропонував зробити безкоштовними всі парковки, аби таким чином зменшити кількість людей в громадському транспорті.

Чи запровадять локдаун в Україні?

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив:

Усі ми бачимо, що дуже багато країн в Європі та світі зачиняються на повторний жорсткий локдаун. Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни, але якщо ми побачимо погіршення ситуації, то це, фактично, змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що локдаун стане можливим за умови 15 тисяч інфікованих коронавірусом на добу.

І ми стрімко до цього наближаємося.

Станом на 5 листопада в Україні зафіксували — 9850 нових випадків інфікування COVID-19.

Відтак, у МОЗ України пропонують посилити карантин.

А саме, обмежити діяльність фітнес-центрів і басейнів.

Щодо торгових центрів — там пропонують дозволити роботу магазинів, але обмежити роботу зон харчування та розваг, заборонити проведення всіх масових культурних заходів.

А також рекомендується запровадити окремий час для обслуговування людей віком старше 60 років — з 10 ранку до 12 години дня (це не означає, що в інший час літнім людям забороняється виходити за покупками).

Про те, за яким новим показником, територія тепер потрапляє до “червоної” зони, і як ви можете убезпечити себе та близьких, за допомогою вакцинування від грипу, дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як доглядати за рідними, хворими на COVID-19.

Фото: Pixabay

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