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ICTV / Ранок / COVID-19 руйнує мозок? Як коронавірус впливає на IQ та психіку / 29.10.2020 16:00
29.10.2020 16:00
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COVID-19 руйнує мозок? Як коронавірус впливає на IQ та психіку


Сплутаність свідомості, депресії та тривожні стани. Як  коронавірус впливає на мозок і психіку людини? Розповімо у матеріалі.

Коронавірус: вплив на мозок

На початку пандемії коронавірусу науковці задавалися питанням щодо ступеня ураження легень у пацієнтів з легким та тяжким перебігом COVID-19, тепер дедалі частіше звертають увагу на вплив коронавірусу на людський мозок.

За даними дослідження британських та американських вчених, яке оприлюднили в електронній науковій бібліотеці medRxiv, коронавірус здатний “зістарити” мозок на 10 років!

Вчені провели тестування на пам’ять, увагу та логічне мислення понад 80 тисяч одужалих від COVID-19 британців.

Ті, хто хворіли коронавірусом – навіть якщо це був легкий перебіг хвороби – впоралися із завданнями гірше, ніж їхні здорові однолітки. Проте зауважимо, це дослідження ще не схвалили у фаховому середовищі.

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Коронавірус: вплив на психіку

Більше ніж у половини пацієнтів, які померли від COVID-19, у ході розтину виявили вірус у клітинах центральної нервової системи.

Такі результати дослідження Університетської клініки Гамбург-Еппендорф у Німеччині, які оприлюднили в авторитетному медичному журналі “Lancet”.

До висновків дійшли, дослідивши тіла 43-х пацієнтів, які померли внаслідок коронавірусу.

Яким же чином вірус може дістатися мозку? Наразі вчені говорять про два шляхи.

Перший – через нюхову цибулину: вірус знайшли в епітеліальних клітинах порожнини носу, яка відповідає за нюх.

Другий – вірус може потрапляти в судини центральної нервової системи, знаходячись у клітинах крові.

Які ж нейропсихічні розлади спостерігають у хворих на коронавірус?

У половині випадків, у пацієнтів з COVID-19 є прояви ажітації, тобто пацієнти в тривозі, вони не розуміють, де вони знаходяться.

А в половині випадків, навпаки, є загальмованість ЦНС, пацієнти безучасні та “уходять в себе, – говорить лікарка-кардіолог ДМН, професорка Катерина Амосова.

Часто нейропсихічні ураження можуть бути пов’язані з комплексом причин, каже експертка. Це і пошкодження мозку внаслідок дихальної недостатності, і порушення метаболізму при зневодненні, що також відображається на нервовій системі, і навіть банальний стрес.

Крім того, ураження мозку також може відбуватися внаслідок цитокінового шторму – процес, унаслідок якого імунна система атакує організм.

Коронавірус і самогубства

Загострили тему впливу коронавірусу на мозок самогубства хворих на COVID-19 у лікарнях. 4 смерті лише в Києві протягом 2 місяців!

Професорка Катерина Амосова каже, що за 25 років роботи в центральній київській лікарні їй відомо про всього лише 3 випадки, коли пацієнти вистрибували з вікон корпусів.

Втім, наразі науковці не мають єдиної точки зору щодо того, чи здатний безпосередньо коронавірус руйнувати нейрони головного мозку.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може зробити безкоштовний тест на коронавірус.

Фото: Pixabay

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Теги: житло, квартири
29.10.2020 16:00



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