Корона-вакцина: коли нарешті її чекати і що не так з російськими розробками?

За найсприятливішим сценарієм, поставки вакцини від коронавірусу до країн Євросоюзу розпочнуться лише у квітні 2021 року, — повідомляють в Єврокомісії.

Тоді як Росія без проведення всіх належних стадій клінічних випробувань хизується аж двома вакцинами, ба більше — днями Путін анонсував, мовляв, на підході третя!

Науковці ж у безпечності російських корона-вакцин сумніваються.

Що не так із російською вакциною?

На інвестиційному форумі у Росії Путін заявив — ніби російська вакцина “Спутнік V” працює без збоїв, на відміну від британської, на поставки якої вже уклали контракти чимало європейських країн.

Усе, мовляв, тому що в основі оксфордської вакцини — аденовірус шимпанзе, а от російські науковці працюють з аденовірусом людини.

За місяць до заяви Путіна кремлівський пропагандист Кисельов вже лякав росіян, ніби оксфордська вакцина Астразенека перетворює людей на мавп.

Поки кремлівські пропагандисти намагаються дискредитувати оксфордську розробку, другу російську вакцину від коронавірусу під назвою “ЕпіВакКорона” як раз прирівняли до ветеринарної.

Причому зробив це російський науковець з московського Інституту біохімічної фізики Олександр Кудрявцев після того, як оприлюднили склад вакцини.

Вакцина містить фрагменти вірусу — синтетичні пептидні антигени. Пептидні вакцини колють худобі від ящура — інфекційної хвороби, — каже Кудрявцев.

Право на життя вакцина отримує після проходження всіх трьох фаз клінічних випробувань. Але Росії це ні до чого. Вони вже зареєстрували свою розробку й не цураються пропонувати її світові.

Вакцина в Україні

Донедавна про це нічого не було чути, тож не дивно, що заяви Міністерства охорони здоров’я та Президента України про перспективи появи “унікальної української корона-вакцини” сприйняли скептично, а дехто взагалі вважає їх популізмом.

Насамперед, експерти радять бути обережними з поняттями: те, що зараз називають “українська вакцина”, радше є її прототипом.

Адже наразі відомо лише про проходження розробкою доклінічних випробувань на тваринах, — при чому лише зі слів посадових осіб, а не з письмових доказів — каже інфекціоніст, кандидат медичних наук Федір Лапій.

Технологія, за якою планують виготовляти українську вакцину, не нова, — повідомляє експерт.

Питання в рентабельності майбутньої вакцини: ймовірно, коли вона з’явиться, за умови належного проходження всіх етапів клінічних випробувань, попит на ринку вакцин вже покриють інші виробники, які стартували раніше.

А також в коштах — за словами міністра охорони здоров’я України, на виготовлення української вакцини від коронавірусу знадобиться 100-150 мільйонів гривень.

Хто ці гроші буде давати? Якщо їх дасть якийсь благодійник, олігарх — Бог з ним. Це не мої кошти як платника податків. Але якщо це будуть взяті кошти, і потім над ними не буде здійснюватися контроль — у мене є питання, як у громадянина України: чому до моєї кишені залізли і профінансували приватну компанію, яка займається виготовленням тестів, а не вакцин? — каже Федір Лапій.

Світові вакцини

Нині 10 вакцин від коронавірусу в світі перебувають на третій фінальній фазі клінічних випробувань.

Зокрема, американська компанія Moderna, як повідомляє CNBC, вже дала другу дозу вакцини 25 тисячам добровольців з 30 тисяч.

То коли її нарешті чекати?

Всі подробиці — у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи доведеться українським лікарям почати медичне сортування хворих.

Фото: Unsplash

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