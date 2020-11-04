Корона-вакцина: коли нарешті її чекати і що не так з російськими розробками?

За найсприятливішим сценарієм, поставки вакцини від коронавірусу до країн Євросоюзу розпочнуться лише у квітні 2021 року, — повідомляють в Єврокомісії.
Тоді як Росія без проведення всіх належних стадій клінічних випробувань хизується аж двома вакцинами, ба більше — днями Путін анонсував, мовляв, на підході третя!
Науковці ж у безпечності російських корона-вакцин сумніваються.
Що не так із російською вакциною?
На інвестиційному форумі у Росії Путін заявив — ніби російська вакцина “Спутнік V” працює без збоїв, на відміну від британської, на поставки якої вже уклали контракти чимало європейських країн.
Усе, мовляв, тому що в основі оксфордської вакцини — аденовірус шимпанзе, а от російські науковці працюють з аденовірусом людини.
За місяць до заяви Путіна кремлівський пропагандист Кисельов вже лякав росіян, ніби оксфордська вакцина Астразенека перетворює людей на мавп.Також по темі: COVID-19 руйнує мозок? Як коронавірус впливає на IQ та психіку Чи потрібна Україні російська вакцина від COVID-19 Коронавірус знову атакує: чи вистоїть людство?
Поки кремлівські пропагандисти намагаються дискредитувати оксфордську розробку, другу російську вакцину від коронавірусу під назвою “ЕпіВакКорона” як раз прирівняли до ветеринарної.
Причому зробив це російський науковець з московського Інституту біохімічної фізики Олександр Кудрявцев після того, як оприлюднили склад вакцини.
Вакцина містить фрагменти вірусу — синтетичні пептидні антигени. Пептидні вакцини колють худобі від ящура — інфекційної хвороби, — каже Кудрявцев.
Право на життя вакцина отримує після проходження всіх трьох фаз клінічних випробувань. Але Росії це ні до чого. Вони вже зареєстрували свою розробку й не цураються пропонувати її світові.
Вакцина в Україні
Донедавна про це нічого не було чути, тож не дивно, що заяви Міністерства охорони здоров’я та Президента України про перспективи появи “унікальної української корона-вакцини” сприйняли скептично, а дехто взагалі вважає їх популізмом.
Насамперед, експерти радять бути обережними з поняттями: те, що зараз називають “українська вакцина”, радше є її прототипом.
Адже наразі відомо лише про проходження розробкою доклінічних випробувань на тваринах, — при чому лише зі слів посадових осіб, а не з письмових доказів — каже інфекціоніст, кандидат медичних наук Федір Лапій.
Технологія, за якою планують виготовляти українську вакцину, не нова, — повідомляє експерт.
Питання в рентабельності майбутньої вакцини: ймовірно, коли вона з’явиться, за умови належного проходження всіх етапів клінічних випробувань, попит на ринку вакцин вже покриють інші виробники, які стартували раніше.
А також в коштах — за словами міністра охорони здоров’я України, на виготовлення української вакцини від коронавірусу знадобиться 100-150 мільйонів гривень.
Хто ці гроші буде давати? Якщо їх дасть якийсь благодійник, олігарх — Бог з ним. Це не мої кошти як платника податків. Але якщо це будуть взяті кошти, і потім над ними не буде здійснюватися контроль — у мене є питання, як у громадянина України: чому до моєї кишені залізли і профінансували приватну компанію, яка займається виготовленням тестів, а не вакцин? — каже Федір Лапій.
Світові вакцини
Нині 10 вакцин від коронавірусу в світі перебувають на третій фінальній фазі клінічних випробувань.
Зокрема, американська компанія Moderna, як повідомляє CNBC, вже дала другу дозу вакцини 25 тисячам добровольців з 30 тисяч.
То коли її нарешті чекати?
Всі подробиці — у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи доведеться українським лікарям почати медичне сортування хворих.
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