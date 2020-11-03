Коронавірус лютує: українським медикам доведеться обирати, кого лікувати?

Яка ситуація з коронавірусом в Україні та світі.

Українська медична система на межі своїх можливостей. Кількість нових хворих щодня зростає.

І може статися так, що медикам доведеться сортувати пацієнтів і приймати рішення, кого брати на лікування, а кого ні.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Щоправда, уряд має план, як цього не допустити.

Який план в уряду?

Щодо плану і дій МОЗу по збільшенню кількості ліжок з киснем. Ви знаєте, що це зараз одне із основних питань, над яким працює МОЗ. Були виділені відповідні кошти для регіонів – 573 млн. гривень на забезпечення кисню, – наголосив Степанов.

Через проблему перевантаженості лікарень, МОЗ також змінив критерії госпіталізації, зокрема: частота дихання – менше 10 або більше 30 разів на хвилину, порушення свідомості, наявність низки супутніх захворювань: декомпенсований цукровий діабет, тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної системи, серцево-судинної системи чи ниркова недостатність. Також рівень сатурації, тобто насиченості крові киснем змінили з 93% до 92.

Та дій центральної влади недостатньо. Для того, щоб уникнути перевантаження медичної системи і знизити стрімке зростання кількості нових хворих на СOVID-19 усім українцям просто треба дотримуватись правил і рекомендацій.

Дослідження коронавірусу у світі

Імунітет до коронавірусу тримається у кращому випадку 5 місяців.

До такого висновку дійшли американські вчені після дослідження, в якому взяли участь понад 30 тис. пацієнтів, які вже перехворіли коронавірусною інфекцією.

Про те, що з часом кількість антитіл знижується, наприкінці жовтня повідомили і вчені Імперського коледжу Лондона.

І, на жаль, такі дані ставлять під сумнів вироблення колективного імунітету як способу подолання пандемії коронавірусу.

Тим часом французькі вчені спрогнозували, коли буде третя хвиля пандемії коронавірусної інфекції – наприкінці зими, на початку весни 2021 року. Та поки що багато країн не можуть впоратись і з другою хвилею.

Коли буде вакцина?

Днями стало відомо, що американська компанія Johnson&Johnson, на чию розробку вакцини покладають чималі надії, може провести третій масштабний етап випробування в Україні.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з видань:

Такі домовленості були з Державним експертним центром. Johnson&Johnson може запустити випробування третьої клінічної фази в Україні також. Там оцінюють дизайн цього проекту, всі підходи і лише після цього допускають на клінічне дослідження на певних клінічних базах, які визначаються Державним експертним центром спільно із замовником.

Коронавірус у світі

Загалом у світі заразились вже понад 46,5 мільйонів людей. Медичні системи на межі і країни повертаються до жорстких локдаунів.

Наприклад, в Англії починаючи з цього четверга – 5 листопада запровадять новий чотиритижневий карантин.

Я з оптимізмом впевнений, що до весни все буде інакше і краще. Справа не тільки в тому, що ми маємо дедалі кращі ліки та терапію, у нас є також реалістична надія на вакцину в першому кварталі наступного року, – заявив Борис Джонсон.

Франція теж повертається до жорсткіших обмежувальних заходів через зростання кількості хворих на COVID-19. За словами президента Еммануеля Макрона, карантин триватиме щонайменше до 1 грудня, та французькі епідеміологи впевнені, що ця дата дуже оптимістична і насправді обмеження продовжать

Від сьогодні посилюють карантин й в Австрії. Зокрема, відтепер заборонено зустрічатися разом людям з більш, ніж двох домівок.

Нові симптоми коронавірусу

Новий симптом коронавірусу – так звані «ковідні пальці».

Фотографії нетипового прояву хвороби опублікувала група дослідників Covid Symptom Study.

У кого проявляється цей дивний симптом, що нагадує обмороження, і як довго триває?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як впливає коронавірус на рівень IQ.

Фото: Unspash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.