Модні піджаки і жакети 2020: актуальні моделі

Які жіночі піджаки та жакети зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі, які допоможуть тобі створити сучасний та стильний лук.

Обирай, який модий тренд тобі більше до вподоби, а ще краще – комбінуй одразу кілька трендів в одному образі.

Модні піджаки і жакети 2020

Оверсайз

Піджаки оверсайз, які виглядають так, наче ти тільки що забрала його у свого чоловіка, продовжують міцно триматися на модному олімпі.

От тільки в новому сезоня дизайнери пропонують не кидатися в крайнощі й обирати моделі лише на кілька розмірів більше, ніж зазвичай носиш зазвичай.

А от гігантські «парашути» поки краще залишити у шафах та на полицях магазинів – їхній час уже пройшов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SASHAOSTROV ™️ (@sasha.ostrov) 29 Июл 2020 в 2:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШОУРУМ женская одежда (@tropikana_shop) 27 Фев 2020 в 2:05 PST

Білий жакет

Білий жакет у стилі кежуал має бути в гардеробі кожної сучасної красуні.

По-перше, це нарядно і стильно.

По-друге, абсолютино універсально.

Він ще не раз тебе виручить, коли ти не знатимеш, що вдягнути до нових брюк, спідниці та навіть ніжної сукні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VIKTORIA LAKIS (@vikalakiss) 9 Июн 2020 в 3:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Batista (@batista_fashion) 5 Авг 2020 в 4:59 PDT

Піджак у клітинку

Клітинка залишається топовим принтом ось уже кілька сезонів поспіль. 2020 рік теж не став винятком.

Сміливо обирай піджак такого забарвлення, якщо хочешь отримати безпрограшний варіант, який чудово виглядатиме в численних кежуал-луках.

Поєднуй його з джинсовими шортами, спідницею-плісе або шортами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@s_mari_shop) 17 Фев 2020 в 1:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? ШОУРУМ женская одежда (@tropikana_shop) 15 Июн 2020 в 6:03 PDT

Подовжений жакет із поясом

Навіть якщо тобі дуже хочеться підкреслити свою тоненьку талію, від приталених піджаків поки що краще відмовитися.

А от подовжений жакет, перехоплений поясом, ти цілком можеш собі дозволити.

У цьому сезоні такі моделі були представлені у колекціях топових брендів, зокрема Fendi та Victoria Beckham.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская одежда (@marakuya_fashion) 11 Апр 2020 в 10:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Платья | Казань | Мамадыш (@maturkulmek) 29 Май 2019 в 1:16 PDT

Укорочений піджак

Якщо тобі не подобаються довгі та обємні оверсайз-жакети, маємо чудову альтернативу.

Актуальними сьогодні є не не тільки піджаки наче з чужого плеча, але й лаконічні укорочені моделі.

Вони ідеально виглядатимуть на невисоких дівчатах, оскільки візуально зроблять талію вищою, а ноги – довшими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от internet. shop (@internet._s) 17 Апр 2020 в 1:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пошив Одежды (@shnaider_for_you) 20 Апр 2020 в 3:50 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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