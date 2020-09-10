Теплі та жіночні: модні сукні на осінь 2020

Модні осінні сукні 2020 – яку саме обрати в цьому сезоні? Ранок у Великому Місті ретельно дослідив усі тренди і вибрав для тебе 5 найактуальніних моделей.
Цієї осені сукні – у тренді! Вони однаково стильно виглядають як у комплекті з сандаліями та еспадрільями, так і з грубими ботинками на тракторній підошві.
Модні сукні на осінь 2020
Оксамитові сукні
М`якенькі оксамитові сукні виглядають дуже аристократично.
Ніжні переливи тканини не дають іншим можливості скоцентруватися на недоліках фігури (якщо вони є, звісно).
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А ще такі плаття чудово зігрівають холодними осінніми днями та вечорами.
Тому вони сьогоді очолюють список можних трендів.
Ти можеш вибрати як розкішний вечірній, так і стриманий повсякденний варіант.
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Сукні-плісе
Сукня-плісе – сравжня знахідка для романтичних крусунь.
Адже вона здатна зробити твій осінній лук по-весняному оригінальним і свіжтим.
Таку сукню можна вдягнути як свято, так і на прогулянку в теплий вересневий день.
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Джинсові сукні
Сукні з деніму теж зайяли гідну позиицію серед модних трендів 2020.
Вибір моделей – величезний, тож кожна жінка зможе знайти собі щось до душі
Прямі і оверсайз, довгі та супер-міні, з декором і у мінімалістичному дизайні…
А яку джинсову сукню вибереш ти?
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Сукні-сорочки
Якщо шукаєш ідеальний компроміс між комфортом та елегантністю – зверни увагу на сукні-сорочки.
Вибір такий великий, що ти точно закохаєшся в одну з них.
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Чорне мереживо
Сукні з чорного мережива – це стильно, розкішно та спокусливо.
Насправді, вбрання з цього матеріалу не виходило з моди ніколи. Але в цьому сезоні такі плаття вважатимуться особливим шиком.
Вои ідеально підійдуть для вечірки або походу в театр.
А більш стримані моделі можна навіть поєднати з курткою-косухою та грубими черевиками – і вдягнути на прогулянку.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на осінь 2020.
Фото: Pixabay