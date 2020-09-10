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ICTV / Ранок / Теплі та жіночні: модні сукні на осінь 2020 / 10.09.2020 18:40
10.09.2020 18:40
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Теплі та жіночні: модні сукні на осінь 2020


Модні осінні сукні 2020 – яку саме обрати в цьому сезоні? Ранок у Великому Місті ретельно дослідив усі тренди і вибрав для тебе 5 найактуальніних моделей.

Цієї осені сукні – у тренді! Вони однаково стильно виглядають як у комплекті з сандаліями та еспадрільями, так і з грубими ботинками на тракторній підошві.

Модні сукні на осінь 2020

Оксамитові сукні

М`якенькі оксамитові сукні виглядають дуже аристократично.

Ніжні переливи тканини не дають іншим можливості скоцентруватися на недоліках фігури (якщо вони є, звісно).

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А ще такі плаття чудово зігрівають холодними осінніми днями та вечорами.

Тому вони сьогоді очолюють список можних трендів.

Ти можеш вибрати як розкішний вечірній, так і стриманий повсякденний варіант.

 

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Сукні-плісе

Сукня-плісе – сравжня знахідка для романтичних крусунь.

Адже вона здатна зробити твій осінній лук по-весняному оригінальним і свіжтим.

Таку сукню можна вдягнути як свято, так і на прогулянку в теплий вересневий день.

 

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Джинсові сукні

Сукні з деніму теж зайяли гідну позиицію серед модних трендів 2020.

Вибір моделей – величезний, тож кожна жінка зможе знайти собі щось до душі

Прямі і оверсайз, довгі та супер-міні, з декором і у мінімалістичному дизайні…

А яку джинсову сукню вибереш ти?

 

 

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Сукні-сорочки

Якщо шукаєш ідеальний компроміс між комфортом та елегантністю – зверни увагу на сукні-сорочки.

Вибір такий великий, що ти точно закохаєшся в одну з них.

 

 

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Публикация от Женская одежда Новосибирск (@black_rich_nsk)

 

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Публикация от (@shoxy_place)

Чорне мереживо

Сукні з чорного мережива – це стильно, розкішно та спокусливо.

Насправді, вбрання з цього матеріалу не виходило з моди ніколи. Але в цьому сезоні такі плаття вважатимуться особливим шиком.

Вои ідеально підійдуть для вечірки або походу в театр.

А більш стримані моделі можна навіть поєднати з курткою-косухою та грубими черевиками – і вдягнути на прогулянку.

 

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Публикация от @odezhda.bestija1_rez

 

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Публикация от ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ ОДЕЖДА (@la_divina_dress)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на осінь 2020.

Фото: Pixabay 

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди, модні тренди осені
10.09.2020 18:40



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