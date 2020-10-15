Чи має право охоронець не пускати вас до ресторану чи клубу?

А чи знаєш ти, які ми маємо права у ресторані чи у клубі? Дрес-код і фейс-контроль – це законно? Тримай поради і відповіді від нашого юриста Олександра Моргуна.

Ввечері, гарно одягнувшись та навівши марафет, ви вирішив піти повечеряти в ресторан зі своєю половинкою, і тут на вході вас зупиняє Годзила, який:

каже, що ви не проходите за дрес-кодом;

говорить “давай показуй, що там в тебе в сумці, і якщо ти відмовишся, то також тебе нікуди не пропустять”.

На питання “З чого б це” тобі, в кращому випадку, покажуть папірець з розмитими фразами, на кшталт, з неохайним виглядом не пускаємо або що адміністратор має право вам відмовити без пояснення причини.

Чи має право заклад вказувати вам на двері

Спершу розберімось: всі заклади, які обслуговують нас з вами, надають публічні послуги (послуги харчування, перегляду фільму, відвідування концерту та ін.), а отже укладають з вами публічний договір.

Відповідно до положень законодавства, це договір, в якому одна сторона пропонує свої товари (чи послуги), а друга сторона – зобов’язана надані послуги оплатити.

Такий договір вважається укладеним сторонами в усній формі в той момент, коли ви купили квиток або сіли за столик в ресторані.

Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів.

І це є один з основних моментів, оскільки в ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів» вказано, що за всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування.

Встановлення будь-яких переваг, чи застосування обмежень прав споживачів не допускається.

Таким чином, публічний договір не може в собі мати умови, які б порушували законодавство України.

Наприклад, адміністрація закладу не може встановлювати правила, відповідно до яких до закладу можуть бути допущені тільки особи певної національності, особи з певним статком.

Тому напис «Адміністрація може відмовити в доступі в клуб без пояснення причин» є незаконним.

З цього виходить, що якщо нічний клуб або ресторан відкриті, і в них не проходить захід тільки за запрошеннями, вони зобов’язані надати послугу кожному охочому.

Чи може охоронець перевіряти вашу сумку

Що стосується перевірки ваших речей.

Огляд людини та її особистих речей можуть здійснювати тільки співробітники правоохоронних органів!

Посилатись потрібно на ст. 34 Закону України «Про національну поліцію» та ст. 264 Кодексу про адміністративні правопорушення, відповідно до яких ніхто, крім поліції, не має права проводити огляд речей.

І саме через це охоронці просять вас самостійно відкрити сумочку, але ви маєте право відмовитись.

Прямої заборони не пустити вас в заклад, якщо ви відмовитесь показувати свої речі, в українському законодавстві просто не існує! А отже дозволено все, що не заборонено законом.

Що робити, якщо ваші вимоги ігнорують

У випадку, якщо всі ваші пояснення не доходять до адресата, вам потрібно отримати відмову від закладу офіційну, не просто на словах, а в письмову, оскільки тільки вона може бути підставою розгляду в суді, і в цей момент від вас всі починають категорично морозитись.

Але відповідно до ст. 17., пункту 3 (Закону України про захист Прав споживачів), права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування: продавець (виконавець) зобов’язаний надати споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства.

Тож берете інформацію і пишете заяву – я, ПІБ, в таку годину хотів скористатись послугами закладу, мені відмовили, чим порушили мої законні права, і просите заклад пояснити, чому так сталось?

Думаю, на цьому мало б все й закінчитись, а якщо ні, викликаємо поліцію, щоб вона також зафіксувала правопорушення. І з усім цим йдемо в суд по компенсацію моральної шкоди.

Нагадаємо, ми також розбирались, що робити, якщо роботодавець не платить зарплату.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.