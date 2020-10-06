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ICTV / Ранок / В Україну повернуть жорсткий карантин? Останні новини про коронавірус / 06.10.2020 11:06
06.10.2020 11:06
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В Україну повернуть жорсткий карантин? Останні новини про коронавірус


У ВООЗ вважають, що у світі кожна десята людина заразилась коронавірусом, а в Україні збираються повернути жорсткий карантин.

За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі вже інфікувались близько 760 мільйонів людей. Причому ці дані набагато вищі, ніж кількість підтверджених випадків, підрахованих Університетом Джона Хопкінса, які загалом перевищують 35 мільйонів у всьому світі.

– Нинішні оцінки говорять нам, що орієнтовно 10% населення світу, можливо, були інфіковані цим вірусом. Більшість людей у світі залишається в небезпеці, – каже доктор Майкл Раян, очільник служби надзвичайних ситуацій ВООЗ.

Україна повернеться до жорсткого карантину?

Загострюється ситуація з пандемією й в Україні. Станом на 5 жовтня на COVID-19 захворіли понад 230 тисяч українців, з яких 4430 людей – померли.

– Я думаю, якщо українці не переглянуть своє ставлення до цих правил і рекомендацій, захворюваність буде дуже стрімко рости. У нас вже минулого тижня понад 4500 хворих. Упевнений, що на цьому тижні ми перейдемо в позначку 5000, виходячи з нашого ставлення. Можемо рости й далі, – каже Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України  

І, за словами міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, якщо ситуація з поширенням вірусу буде погіршуватися, то МОЗ ініціюватиме повернення більш жорстких карантинних обмежень.

– Зрозуміло, що “локдаун” – це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції. Але нам також потрібно було знайти баланс між економікою та протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку. Я вважаю, що ми знайшли такий баланс, але водночас необхідно й надалі виконувати всі рекомендації від МОЗ, – зазначає Степанов.

Тим часом у Чернівецькій області вже зафіксували понад 20 випадків повторного зараження коронавірусом.

Коронавірус живе поруч із нами, тож не варто нехтувати протиепідемічними нормами. Носити маску, користуватися антисептиком та дотримуватися соціальної дистанції – це обов’язок кожного з нас. Берегтися потрібно й тим, хто вже хворів на COVID-19. 

Наразі близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їхня хвороба проходила в легкій формі.

Нове зонування: Тернопіль та Полтава стали “червоними”

До слова, із вчорашнього дня в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Відтак, до червоної зони на 14 днів потрапили 2 міста: Тернопіль та Канів. А от Полтава, яка потрапила у помаранчеву зону, посилювати протиепідемічні заходи відмовилась.

– Відсьогодні Полтава в помаранчевій карантинній зоні. А для нас це означає, що ми повинні закрити хостели, фітнес-клуб, ресторани та інші заклади сфери обслуговування. При цьому ніяких компенсаторів ні підприємцям, ні міському бюджету держава не пропонує, – зазначає Олександр Шамота, виконувач обов’язків мера Полтави.

Також Олександр Шамота закликав усі заклади торгівлі, обслуговування і фітнес-клуби працювати у звичайному режимі, попри встановлені урядом обмеження.

Повернення до локдауну – всесвітній тренд

Щодо решти світу, то чимало країн повертаються до карантинних обмежень. Наприклад, у Франції лише за вихідні дні офіційно підтвердили близько 30 тисяч нових випадків зараження.

У зв’язку з таким спалахом, Франція повертає жорсткі обмеження. Зокрема, відсьогодні в Парижі зачиняють бари та кафе. Як повідомляють західні ЗМІ, заклади освіти мають перевести половину школярів та студентів на дистанційне навчання.

Також по темі: Хто має право на безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус? Коли скінчиться пандемія коронавірусу: невтішний прогноз Коронавірус руйнує мозок? Нове дослідження впливу COVID-19 на людину

Усі обмеження триватимуть 2 тижні. Таким чином влада сподівається зменшити поширення інфекції. 

Суттєво зросла добова кількість нових хворих і у Польщі. Відтак, уряд також вирішив запровадити чергові обмеження

А тим часом американські дослідники винайшли датчик, який може швидко виявити коронавірусну інфекцію. 

Як він працює та як швидко видає дані про коронавірус у людини – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можливо повністю відновитися після COVID-19.

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Теги: карантин, коронавірус
06.10.2020 11:06



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