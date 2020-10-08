Що краще: подарувати чи заповісти своє майно?

Чим з юридичної точки зору відрізняються дарча на майно та заповіт, та що вигідніше обрати.

Знаєте, у клієнтів юриста є такі запитання, на які правник дає відповіді по декілька разів на тиждень, а є ті, на які 100 на день! Так ось одне з таких питань – дарування чи заповіт.

Що краще, часто питають нашого танцюючого юриста і блогера Олександра Моргуна: дарча, чи коли помру, хай перепишуть?

Але з юридичної точки зору це абсолютно різні речі.

То що ж краще зробити: подарувати майно чи зробити на нього заповіт?

Дарча на майно та заповіт: у чому відмінності?

Заповіт – це особисте розпорядження особи на випадок своєї смерті, а отже і набирає чинності лише після смерті.

Важливий момент – нотаріус при посвідченні заповіту не перевіряє, чи належить заповідачу (особі, яка складає заповіт) майно, на яке вона його складає.

Тобто можна прийти та зробити заповіт на віллу в Малібу та дві яхти на свою кохану дружину, і нотаріус спокійно, вірячи вам на слово, посвідчить такий заповіт.

Оскільки перевірка наявності зареєстрованого права власності на майно, зазначене в заповіті, буде проводитись лише при видачі свідоцтва про право на спадщину.

Так само можна зробити заповіт на свою квартиру, а через день її успішно продати чи подарувати (заборона на відчуження не накладається).

Нюанси по заповіту:

1) змінити майно та/або осіб, які будуть спадкувати, можливо в будь-який час, і кожний наступний заповіт автоматично скасовує попередній – повідомляти про свою волю спадкоємцям ніхто не зобов’язаний.

2) Якщо бажаєте, щоб ваше майно було порівну поділене між членами сім’ї першого ступеня споріднення, а це батьки, діти, другий з подружжя, укладати заповіт немає сенсу – вони і так у рівних частках успадкують все за законом.

А ось якщо ви виростили сина, який взагалі забив на вас та сімейні відносини, то заповіт на кохану доньку і дружину – те, що треба.

3) Спочатку все виглядає так, ніби заповіт набагато дешевший за дарування і майже не потребує ніяких документів, окрім паспорта та ідентифікаційного коду, але ту саму суму ви заплатите згодом при оформленні спадщини.

4) Також не треба забувати про обов’язкову частку, яку рідні отримають незалежно від заповіту.

А це та частка вашого майна, яку обов’язково успадкують непрацездатні або малолітні, навіть якщо ви складете заповіт на когось іншого.

Отже, якщо ви хочете довго й щасливо жити в своїй квартирі, в такому випадку робіть заповіт і спіть спокійно. Квартира ваша, а спадкоємці хай чекають і сподіваються, що не перепишете заповіт.

Договір дарування: вигідно дарувати лише родичам

За договором дарування дарувальник безоплатно передає майно обдаровуваному, і власником цього майна стає обдаровуваний з моменту прийняття дарунка (підписання договору).

А дарувальник може відчути себе меценатом, оскільки, за договором дарування, зобов’язати обдаровуваного зробити щось для себе коханого не вийде.

Також слід зазначити, що новий щасливий власник після прийняття дарунка, може робити з ним, що заманеться (передарувати, продати), і дозволу питати йому ні в кого не треба.

Що саме можна дарувати?

Дарувати можна лише конкретно визначене майно, якщо квартира у спільній сумісній власності. Причому спершу визначаємо частки, а потім даруємо!

1) Вигідно дарувати лише родичам 1-2 ступеня споріднення. Всім решті + 5% податку + 1,5 % військового збору (якщо дарувати не родичам – дешевше буде продати).

2) Дарувальник може розірвати договір дарування у випадках встановлених ст.727 ЦКУ, протягом 1 року (позовна давність ст. 728 ЦКУ)

3) Документи всі потрібно зібрати та надати нотаріусу – як для будь-якого договору відчуження.

Мас-медіа часто пишуть, що на вулицю викинули чергового добросердечного громадянина, який подарував свою квартиру, бо новий власник його виселив.

Саме тому, збираючись укласти договір дарування, краще зважити всі плюси і мінуси, а також звернутися за консультацією до нотаріуса, який допоможе вам вибрати найбільш оптимальний варіант відчуження нерухомості.

Бережіть себе, довіряйте людям, але вірте лише на слово, яке написане і засвідчене підписом та печаткою!

Нагадаємо, раніше юрист радив, як зняти квартиру без ризиків.

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