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ICTV / Ранок / Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів для продуктивного дня / 13.10.2020 16:57
13.10.2020 16:57
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Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів для продуктивного дня

Фото: Unsplash

Ранок у Великому Місті підготував список продуктів, які потрібно їсти на сніданок, щоб бути енергійним протягом усього дня. Весь перелік – шукай нижче.

Що потрібно їсти на сніданок?

У дитинстві ми казали, що не хочемо снідати, а, будучи дорослими, хочемо, але часто вже не встигаємо це зробити. Тобі знайома така ситуація?

Щоб не втрачати енергії і мати сили на весь день, ми вирішили скласти для тебе список корисних продуктів, на приготування яких не знадобиться багато часу.

Туди входять:

  • Варені курячі яйця;
  • Горіхова паста;
  • Ягоди;
  • Домашній сир;
  • Банани;
  • Каша (гречана, пшоняна, вівсяна);
  • Мюслі;
  • Бутерброди (з курятиною, сиром та зеленню, можеш додати різних овочів або червоної риби. При цьому хліб повинен бути цільнозерновим);
сніданок фото

Фото: Unsplash

  • Авокадо;
  • Бобові: сочевиця, квасоля, боби;
  • Йогурт;
  • Мигдаль;
  • Папая;
  • Насіння чіа;
  • Горіхи;
  • Фініки;
  • Кавун.
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А от точно від чого варто відмовитись вранці, так це від цитрусових, гострої їжі та солодких продуктів.

Ось так, тепер ти знаєш, що найкраще їсти на сніданок. Зберігай собі список, і користуйся ним щодня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, від яких не набирають вагу.

Алла Гичка

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Теги: Здоров'я, продукти, сніданок
13.10.2020 16:57



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