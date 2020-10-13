Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів для продуктивного дня

Ранок у Великому Місті підготував список продуктів, які потрібно їсти на сніданок, щоб бути енергійним протягом усього дня. Весь перелік – шукай нижче.

Що потрібно їсти на сніданок?

У дитинстві ми казали, що не хочемо снідати, а, будучи дорослими, хочемо, але часто вже не встигаємо це зробити. Тобі знайома така ситуація?

Щоб не втрачати енергії і мати сили на весь день, ми вирішили скласти для тебе список корисних продуктів, на приготування яких не знадобиться багато часу.

Туди входять:

Варені курячі яйця;

Горіхова паста;

Ягоди;

Домашній сир;

Банани;

Каша (гречана, пшоняна, вівсяна);

Мюслі;

Бутерброди (з курятиною, сиром та зеленню, можеш додати різних овочів або червоної риби. При цьому хліб повинен бути цільнозерновим);

Авокадо;

Бобові: сочевиця, квасоля, боби;

Йогурт;

Мигдаль;

Папая;

Насіння чіа;

Горіхи;

Фініки;

Кавун.

А от точно від чого варто відмовитись вранці, так це від цитрусових, гострої їжі та солодких продуктів.

Ось так, тепер ти знаєш, що найкраще їсти на сніданок. Зберігай собі список, і користуйся ним щодня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, від яких не набирають вагу.

Алла Гичка

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