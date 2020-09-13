Для міцного імунітету! Список продуктів, які містять магній
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Лікар порекомендував їсти продукти, які містять магній? Ранок у Великому Місті потурбувався про тебе і відшукав цілий список таких. Читай нижче.
Які продукти містять магній
Насправді магній знаходиться у багатьох продуктах, які ми споживаємо. Однак не завжди він добре засвоюється, тому що значна частина втрачається під час термічної обробки та очищення.
До списку входять такі продукти:
квасоля;
гарбузове насіння;
волоські горіхи;
креветки;
петрушка;
банани;
авокадо;
вівсянка;
гречка;
фундук;
морські водорості;
кавун;
хурма;
сохофрукти;
шпинат;
какао;
гіркий чорний шоколад;
щавель.
Чому потрібно їсти продукти, які містять магній?
По-перше, продукти з магнієм зміцнюють імунітет. Що дуже корисно під час пандемії коронавірусу. А по-друге, саме вони допомагають виробляти енергію, яка знадобиться тобі під час фізичних чи розумових навантажень.
Окрім цього, продукти з вмістом магнію знижують рівень розвитку ракових клітин, допомагають засвоїтись калію, вітамінам групи В, С та Е, а ще фосфору.
Тепер тобі відома вся інформація про продукти, які містять магній. Користуйся цими порадами і будь енергійним!