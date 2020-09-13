Для міцного імунітету! Список продуктів, які містять магній

Лікар порекомендував їсти продукти, які містять магній? Ранок у Великому Місті потурбувався про тебе і відшукав цілий список таких. Читай нижче.

Які продукти містять магній

Насправді магній знаходиться у багатьох продуктах, які ми споживаємо. Однак не завжди він добре засвоюється, тому що значна частина втрачається під час термічної обробки та очищення.

До списку входять такі продукти:

квасоля;

гарбузове насіння;

волоські горіхи;

креветки;

петрушка;

банани;

авокадо;

вівсянка;

гречка;

фундук;

морські водорості;

кавун;

хурма;

сохофрукти;

шпинат;

какао;

гіркий чорний шоколад;

щавель.

Чому потрібно їсти продукти, які містять магній?

По-перше, продукти з магнієм зміцнюють імунітет. Що дуже корисно під час пандемії коронавірусу. А по-друге, саме вони допомагають виробляти енергію, яка знадобиться тобі під час фізичних чи розумових навантажень.

Окрім цього, продукти з вмістом магнію знижують рівень розвитку ракових клітин, допомагають засвоїтись калію, вітамінам групи В, С та Е, а ще фосфору.

Тепер тобі відома вся інформація про продукти, які містять магній. Користуйся цими порадами і будь енергійним!

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