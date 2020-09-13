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ICTV / Ранок / Для міцного імунітету! Список продуктів, які містять магній / 13.09.2020 13:18
13.09.2020 13:18
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Для міцного імунітету! Список продуктів, які містять магній

Фото: Unsplash

Лікар порекомендував їсти продукти, які містять магній? Ранок у Великому Місті потурбувався про тебе і відшукав цілий список таких. Читай нижче.

Які продукти містять магній

Насправді магній знаходиться у багатьох продуктах, які ми споживаємо. Однак не завжди він добре засвоюється, тому що значна частина втрачається під час термічної обробки та очищення.

До списку входять такі продукти:

  • квасоля;
  • гарбузове насіння;
  • волоські горіхи;
  • креветки;
  • петрушка;
  • банани;
  • авокадо;
  • вівсянка;
  • гречка;
  • фундук;
  • морські водорості;
  • кавун;
  • хурма;
  • сохофрукти;
  • шпинат;
  • какао;
  • гіркий чорний шоколад;
  • щавель.

Чому потрібно їсти продукти, які містять магній?

По-перше, продукти з магнієм зміцнюють імунітет. Що дуже корисно під час пандемії коронавірусу. А по-друге, саме вони допомагають виробляти енергію, яка знадобиться тобі під час фізичних чи розумових навантажень.

Окрім цього, продукти з вмістом магнію знижують рівень розвитку ракових клітин, допомагають засвоїтись калію, вітамінам групи В, С та Е, а ще фосфору.

Тепер тобі відома вся інформація про продукти, які містять магній. Користуйся цими порадами і будь енергійним!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти корисні для зору.

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Теги: корисні поради, магній, продукти
13.09.2020 13:18



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