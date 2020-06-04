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ICTV / Ранок / Як правильно вийти на роботу з карантину: корисні поради / 04.06.2020 16:30
04.06.2020 16:30
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Як правильно вийти на роботу з карантину: корисні поради

Фото: Unsplash

Як повернутися до офісу після карантину? І які методи допоможуть знизити тривожність та відновити свій робочий ритм? Журналісти Ранку у Великому Місті розкажуть. 

Вимушений карантин через пандемію коронавірусу змінив уявлення про роботу в офісі. Чимало працівників призвичаїлися до дистанційної роботи та відвикли від праці у колективі. А комусь навіть сподобався такий спосіб життя.

Але у компаніях уже розглядають можливість повернення на робочі місця деяких співробітників з червня-липня за умови дотримання протиепідемічних заходів безпеки.

«Бути соціальною – це є одна з базових потреб людини. … Людині потрібна людина – це є правдою, і жоден онлайн цьому не допоможе. Люди будуть виходити і працювати», – говорить психолог Андрій Козінчук.

Як знизити тривогу перед поверненням в офіс

Психологиня Світлана Ройз опублікувала на своїй сторінці у Facebook план, як знизити тривогу перед поверненням в офіс.

У дописі, зі згоди клієнта, вона зазначила почуття його страху, з яким, можливо, стикнулися і ви. Наприклад, зі страхом захворіти, не увійти d робочий режим, з неможливістю підтримувати спілкування, як раніше.

Що ж робити? Експерти вказують, що легше повертатися на роботу, яку любиш, і до людей, які приємні.

«Наша загальна задоволеність життям, наша цікавість, система мотивації пов’язані з дофаміном. Для дофамінової системи важливий рух. Важливі будь-які регулярні спортивні навантаження, які на радість. Прямо зараз. Перед будь-яким виходом «у світ» – мінімальна зарядка», – написала психологиня.

Як відновити темп

Коли повернетеся до офісного життя, відновлюйте темп поступово. Психологи радять у перший день працювати на половину від своєї ефективності.

І збільшувати її з кожним днем, щоб встигнути адаптуватися.

Як повернути відчуття безпеки

Психолог Андрій Козинчук радить обговорити з колегами, що для вас є безпека.

«Якщо ви не хочете, щоб вас торкалися, обіймали, або щоб були рукотискання – не чекайте, що колеги зрозуміють, проговоріть це. А якщо у вас усе нормально, то запитайте їх – чи нормально, якщо ви тиснете руку або обіймаєте», – говорить спеціаліст.

За три місяці самоізоляції у нас накопичилося дуже багато енергій. Попри те, що вона може бути різна, не варто її реалізовувати тільки у роботі.

Якщо ви, наприклад, під час карантину почали багато читати чи займатися йогою, не зупиняйтеся після повернення до офісного графіку.

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Але ж і дотримуйтеся своїх корисних карантинних звичок: носіть у громадських місцях засоби індивідуального захисту, тримайте дистанцію між людьми та частіше мийте руки.

Більше – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо вас звільнили з роботи під час карантину.

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Теги: Ксенія Богуславська, офіс, робота
04.06.2020 16:30



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