Як правильно вибрати курси англійської мови?

На що варто звернути увагу, коли обираєш курси англійської мови.

Сьогодні лише в Києві понад 300 шкіл, які пропонують тобі швидко і назавжди вивчити англійську.

Через це зробити вибір на користь будь-якої зі шкіл буває дуже складно.

До всього іншого, навчання онлайн по скайпу теж набирає популярність.

Як не помилитися і не витратити свої гроші й, що ще більш важливо, час даремно?

Ми розібрались, на що звернути увагу при виборі курсів англійської.

Перед тим, як взятись за пошуки школи англійської мови

Чітку сформулюй мету

Навіщо тобі англійська? Потрібна для роботи? Можливо, тобі підійде курс бізнес-англійської.

Хочеш подорожувати? Ласкаво просимо на курс для туристів. І так далі.

Мета – це основа, від якої залежать всі твої подальші кроки.

Визнач дедлайни

Скажімо, тобі потрібно підготуватися до екзамену з англійської, і у тебе є всього 8 місяців на це.

Дуже добре, тепер можна визначити оптимальну інтенсивність, з якою тобі необхідно займатися, і методику занять.

Як вибрати школу

Відвідай безкоштовний пробний урок

У більшості сучасних шкіл (як звичайних, так і онлайн) є така послуга.

Що ти дізнаєшся на пробному уроці?

По-перше, викладач визначить рівень твоєї англійської на цей момент.

По-друге, зрозумієш, що дана школа може тобі запропонувати відповідно до твоїх цілей.

Наприклад, якщо вони не роблять підготовку до іспитів (а саме це тобі й потрібно), то можна відразу цей варіант відкинути.

По-третє, на пробному уроці ти можеш подивитися на методику, яку використовують у школі, і поставити всі запитання, які тебе цікавлять.

Нарешті, після пробного уроку ти сформуєш перше враження про школу: наскільки доброзичливий персонал, наскільки впевнені у собі викладачі тощо.

Підсумок: пробний урок – обов’язковий пункт у програмі вибору школи англійської.

Спробуй кілька шкіл

Припустимо, після пробного уроку тобі дуже сподобалася якась школа.

Не варто зупиняти пошуки, якщо це був твій перший досвід.

Сходи до інших місць і подивись, як справи йдуть там.

Ти нічого не втрачаєш.

Навпаки, ти або знайдеш щось краще, або переконаєшся у правильності свого початкового вибору.

Оціни якість тестування

Ми вже згадали тестування вище, а тепер розповімо про це докладніше.

Щоб не допустити ситуації, у якій в одній групі займаються студенти абсолютно різного рівня (одні все вже знають і нудьгують, інші – бояться відкрити рот і помилитися), у кожній хорошій школі проводиться тестування нових студентів.

Питання у тому, як саме воно проводиться. Якщо ти прийшов/ла на курси розмовної мови, то усної співбесіди цілком досить.

Якщо школа пропонує більш класичний підхід (граматика, переклад на українську мову), то тестування повинно бути різноплановим: на додачу до усного тесту, наприклад, потрібно написати лексико-граматичний.

Тестування не потрібно тільки в одному випадку: студент ніколи не вивчав англійську або вивчав, але нічого не пам’ятає (а не просто скромно занижує свій рівень).

Зверни увагу на чисельність групи

Знову ж таки, все залежить від мети. Якщо тобі необхідно підготуватися до співбесіди за короткий термін, то краще взагалі займатися індивідуально.

А якщо потрібна розмовна англійська, то група підходить найкраще.

Бажано, щоб у групі було не більше 10 осіб.

В іншому випадку, яким досвідченим і талановитим не був викладач, неможливо приділити достатньо уваги всім студентам

Дізнайся про викладачів

Найкраще джерело інформації – сарафанне радіо.

Якщо багато хто говорить, що цей викладач кльовий, то, швидше за все, так і є.

Якщо такої інформації немає, довіряй своїм відчуттям.

Ми говоримо не про професіоналізм і знання предмета: таке непідготовленій людині оцінити досить складно.

Ми маємо на увазі викладача як особистість: чи цікаво тобі з ним, чи здатний він утримати увагу групи, чи може не загубитися у незручній ситуації.

Щодо професіоналізму: дипломи, свідоцтва, сертифікати – це круто, але це не гарантія того, що у тебе буде хороший результат.

Тому не варто списувати з рахунків школу, в якій працюють викладачі без великої кількості міжнародних сертифікатів.

Дізнайся про саму школу

Почитай відгуки про школу, краще не на її сайті, а на сторонніх ресурсах.

Якщо після пробного уроку тебе переконують заплатити за весь курс відразу, відмовся.

У разі чого гроші тобі не повернуть, і ти втратиш серйозну суму.

Заплатити за весь курс повністю можна тільки тоді, коли ти вже вчився чи вчилася в цій школі й знаєш, що вони не “кинуть” і що тобі все у них подобається.

Також дізнайся про правила пропуску занять: чи повернуть тобі гроші у разі чого, чи ні.

Не варто насторожуватися, якщо дізнаєшся, що відшкодування пропущених уроків немає – найчастіше у школах діє той же принцип, що і в спортзалі: купив абонемент і жодного разу не прийшов – твої проблеми.

Однак запитати про це все одно необхідно. Раптом можливість відшкодування все-таки є?

Добий вже цей English! Ми в Ранку у Великому Місті тримаємо за тебе кулачки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підбірку найкращих серіалів, які допоможуть вивчити англійську мову.

Фото: Unsplash

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