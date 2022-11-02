together-is-better
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
together-is-better Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV Ранок 02.11.2022 09:55
02.11.2022 09:55
Поділитися

Перші ознаки туберкульозу: на що варто звертати увагу

Перші ознаки туберкульозу: на що варто звертати увагу

Треба завжди бути напоготові! Якщо виявиш перші ознаки туберкульозу, варто поспішити до лікаря. Ранок у Великому Місті готовий тобі розказати усе про це захворювання. Читай нижче.

Туберкульоз – це інфекційне захворювання. Особи, які страждають на цукровий діабет, захворювання легень, хронічні бронхіти, вживають наркотичні речовини, схильні до алкоголізму, ВІЛ-інфіковані, мають збільшені ризики до туберкульозу.

Перші ознаки туберкульозу:

  • Слабкість у тілі
  • Зниження апетиту
  • Втрата ваги
  • Кашель
  • Відхаркування разом з кров’ю
  • Біль у грудній клітці під час дихання
  • Високе потовиділення
  • Підвищення температури

Мікробактерії туберкульозу потрапляють в організм людини повітряно-крапельним(пиловим) шляхом.

Також по темі: Профілактика варикозу – як зменшити ризик захворювання судин Кава зменшує ризик захворювання на цукровий діабет Як перемогти рак, діабет і хвороби печінки?

Ризики підхопити туберкульоз збільшуються в закритих приміщеннях, під час тривалого спілкування з особою, яка має це захворювання, а також під час вживання молочних продуктів та м’яса.

Як зменшити ризик захворювання на туберкульоз:

1.Частіше провітрюй приміщення

2. Користуйся лише власним посудом і речами для інтимної гігієни

3. Спілкуйся з особами, які вже хворі, на відстані не ближче ніж 1 метр

4. Не купуй м’ясні та молочні продукти у неперевірених місцях.

Якщо серед усіх ознак туберкульозу ти помічаєш у собі хоча б одну, негайно звернися до лікаря, і не займайся самолікуванням. Народні методи не завжди допомагають вирішити всі проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цукровий діабет.

Теги: Алла Гичка, туберкульоз
02.11.2022 09:55

Топ-відео

імперія фото 00:06:12
україна 00:08:06
Росіянка фото 00:06:12
київ фото 00:09:27
Показати ще

Гарячі матеріали

Що таке іпохондрія

Уявні хвороби. Що таке іпохондрія і як з нею боротись
Чайлд-фрі

Хто такі чайлд-фрі? Що це за люди і чи дійсно вони ненавидять дітей
дитина читає

Як вчити англійську мову з дитиною: дієві способи
Костенко Ліна

Впливові патріотки: 5 жінок, які завзято боролися за незалежність України
Показати ще
Загрузка...

Ведучі каналу

Сергій Лиховида Сергій Лиховида Юлія Зорій Юлія Зорій Павло Казарін Павло Казарін
Показати ще

Дивіться на ICTV

Інформаційний марафон «Єдині новини» Зараз в ефірі Інформаційний марафон «Єдині новини» 15:00 Інформаційний марафон «Єдині новини» 18:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ