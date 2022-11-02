Треба завжди бути напоготові! Якщо виявиш перші ознаки туберкульозу, варто поспішити до лікаря. Ранок у Великому Місті готовий тобі розказати усе про це захворювання. Читай нижче.

Туберкульоз – це інфекційне захворювання. Особи, які страждають на цукровий діабет, захворювання легень, хронічні бронхіти, вживають наркотичні речовини, схильні до алкоголізму, ВІЛ-інфіковані, мають збільшені ризики до туберкульозу.

Перші ознаки туберкульозу:

Слабкість у тілі

Зниження апетиту

Втрата ваги

Кашель

Відхаркування разом з кров’ю

Біль у грудній клітці під час дихання

Високе потовиділення

Підвищення температури

Мікробактерії туберкульозу потрапляють в організм людини повітряно-крапельним(пиловим) шляхом.

Ризики підхопити туберкульоз збільшуються в закритих приміщеннях, під час тривалого спілкування з особою, яка має це захворювання, а також під час вживання молочних продуктів та м’яса.

Як зменшити ризик захворювання на туберкульоз:

1.Частіше провітрюй приміщення

2. Користуйся лише власним посудом і речами для інтимної гігієни

3. Спілкуйся з особами, які вже хворі, на відстані не ближче ніж 1 метр

4. Не купуй м’ясні та молочні продукти у неперевірених місцях.

Якщо серед усіх ознак туберкульозу ти помічаєш у собі хоча б одну, негайно звернися до лікаря, і не займайся самолікуванням. Народні методи не завжди допомагають вирішити всі проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цукровий діабет.