Як часто потрібно мити голову, щоб не зіпсувати волосся

Як часто потрібно мити голову? Це питання турбує багатьох красунь. І не дарма, адже від цієї процедури залежить, у якому стані буде волосся. Саме тому Ранок у Великому Місті відшукав всю необхідну інформацію, щоб більше тебе це не турбувало.

Пам’ятаєш, як у дитинстві тобі мили голову? Ймовірно, ти скажеш: «Так, приблизно раз на тиждень». Можливо, більшість сумує за цими прекрасними моментами, коли не треба стояти щоранку з пляшкою шампуню в руці.

Однак нічого не вдієш. Адже структура дитячого волосся і виділення сальних залоз у дорослої людини – відрізняються!

Як часто потрібно мити голову?

Ніхто не може дати однозначну відповідь на це питання. Адже в кожного все дуже індивідуально. Головне правило – мити по мірі забруднення! Не зловживай процедурою без необхідності.

Для тих, хто має нормальний тип волосся або сухий – достатньо мити голову 2 рази на тиждень. Якщо ж у тебе воно відноситься до жирного типу, то не буде проблемою, якщо митимеш його частіше.

Пам’ятай! Стрес, висококалорійна їжа, недосипання, фен, плойка – підвищують рівень виділення сальних залоз.

І ще один цікавий момент – намагайся менше чіпати волосся руками, частіше мий гребінець, не розчісуй надмірно волосся, не нанось кондиціонер на коріння, а також не заплітай тугі хвостики.

Можливо, саме ці поради допоможуть тобі мити голову рідше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому з’являються посічені кінчики.

Алла Гичка

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